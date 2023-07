Yari Montella (23) machte Barni Ducati überglücklich

Mit zwei Podiumsplatzierungen war Yari Montella beim Supersport-Meeting in Donington Park einer der erfolgreichsten Piloten. Der Italiener machte das Wochenende für Barni Ducati perfekt.

In der Supersport-WM 2023 ist Yari Montella einer der auffälligsten Piloten, bisher fiel der Italiener aber eher mit übermotivierten Aktionen auf. Wie zum Beispiel im zweiten Lauf in Assen, als er Can Öncü (Kawasaki) von hinten rammte. Der Türke leidet seitdem unter einer Nervenschädigung im linken Arm.

In Donington Park schrieb Montella dagegen positive Schlagzeilen. In der Superpole fuhr der Ducati-Pilot auf Startplatz 2, in den Rennen verdiente er sich die Plätze 3 und 2 auf dem Podium. Es war in mehrerlei Hinsicht ein Debüt.



«Das ist das erste Mal, dass ich an einem Wochenende zwei Podestplätze erreicht habe, beide im Trockenen. Das ist etwas Spezielles für mich», sagte der 23-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Vor einem Jahr hatte ich auf Phillip Island gewonnen, aber das war im Nassen.»



Es waren außerdem seine ersten Top-3-Ergebnisse mit der V2-Ducati, den Sieg in Australien erreichte er mit Kawasaki. Und es waren die ersten Podestplätze seines Barni-Teams in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft.

«Die Top-3 zu erreichen, ist nie einfach. Wir waren uns aber bewusst, dass es in Donington möglich sein würde», erzählte Montella weiter. «Das Podium im zweiten Rennen war schwieriger, weil hinter mir Caricasulo eine starke Pace hatte. Auf meinem Pitboard las ich Runde um Runde +1, +0,9 usw. Gegen Rennende machte ich dann noch einen Fehler in der letzten Kurve und musste die letzten zwei Runden alles in die Waagschale werfen, um ein kleines Polster auf ihn herauszufahren. Weil Manzi gestürzt war, wurde ich Zweiter. Barni war überglücklich – wegen meiner Podestplätze und dem von Danilo!»

Die Supersport-WM 2023 wird von Markenkollege Nicolo Bulega dominiert, der in Donington ein weiteres perfektes Wochenende ablieferte.



«Um Rennen zu gewinnen, müssen wir noch etwas finden. Bulega und auch Manzi sind so schnell und leider auch schneller, als wir es sind», gab der Barni-Pilot zu. «Wenn wir so weitermachen wie bisher, kommen wir vielleicht gegen Saisonende in die Lage, um an Siege zu denken.»