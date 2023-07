Donington, Lauf 2: Ducati-Podium, Schrötter stürzte

Ducati besetzte im zweiten Rennen der Supersport-WM 2023 in Donington Park das komplette Podium. Sieger Nicolo Bulega baute seine WM-Führung aus. Marcel Schrötter flog mit einem gewaltigen Highsider von seiner MV Agusta.

Nach einem Sturz in der Superpole muss Oli Bayliss (Ducati) mit einer Schulterverletzung auf das restliche Wochenende in Donington verzichten. Schon seit dem FP1 am Freitag ist das sechste Saisonmeeting für Andrea Mantovani (Yamaha) beendet, der aber von Jack Kennedy ersetzt wird.

Das Wetter präsentierte sich zu Beginn zweiten Laufs um 14:30 Uhr Ortszeit bewölkt und mit 18 Grad Celsius angenehm. Wie schon am Samstag herrschte ein frischer Wind. Die erste Startreihe bestand aus den Ducati-Piloten Nicolo Bulega und Yari Montella sowie Yamaha-Ass Stefano Manzi. Marcel Schrötter ging mit seiner MV Agusta vom neunten Startplatz ins Rennen.

An der Spitze setzten sich die italienischen Festspiele vom Samstag fort. WM-Leader Nicolo Bulega kam als Führender aus der ersten Runden, nur Stefano Manzi (Yamaha) konnte dem Ducati-Piloten auf den Fersen bleiben. Als Manzi in Runde 5 stürzte, fuhr Bulega fortan ein einsames Rennen und gewann ungefährdet. Das Podium komplettierten mit Yari Montella und Federico Caricasulo zwei weitere Italiener mit einer Ducati.

Sein bestes Karriereergebnis in der Supersport-Kategorie feierte 300er-Weltmeister Adrian Huertas (Kawasaki) mit Platz 4.

Nach seinem Sturz rappelte Manzi sein Motorrad wieder auf und pflügte mit schnellen Rundenzeiten durch das Feld. Trotz einer Long-Lap-Penalty schaffte es der Italiener als bester Yamaha-Pilot auf Platz 5 – begünstigt auch durch einen Sturz von Marcel Schrötter. Der Bayer lag mit seiner MV Agusta sicher auf der fünften Position, als sein Rennen in Runde 16 mit einem mächtiger Highsider abrupt endete. Schrötter humpelte aus dem Gefahrenbereich und begab sich anschließend zur Untersuchung ins Medical-Center.

Die beste MV Agusta brachte Bahattin Sofuoglu auf der achten Position ins Ziel. Ausgerechnet beim Heimrennen in Donington schaffte es Triumph nicht in die Top-10. Platz 12 von Niki Tuuli markiert das Highlight am Sonntag.

Während Honda einmal mehr leer ausging, sicherte sich Suzuki mit Gaststarter Rhys Irwin den letzten WM-Punkt.

Max Kofler kreuzte mit 52 sec Rückstand auf der 22. Position die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Montella vor Bulega und Manzi in die erste Kurve. Schrötter Siebter.



Runde 1: Bulega, Montella, Manzi und Caricasulo innerhalb einer Sekunde an der Spitze. Schrötter (7.) 2 sec zurück. Kofler auf Platz 24.



Runde 2: Bulega um 0,5 sec vorn, schnellste Rennrunde aber Manzi (2.) in 1:29,883 min.



Runde 3: Bulega (1.) kontert in 1:29,292 min. Schrötter vorbei an Mahias auf Platz 6.



Runde 4: In 1:29,018 min setzt sich Bulega um eine Sekunde von Manzi ab. Schrötter (6.) setzt sich von Mahias ab, kommt Huertas (5.) aber nicht näher. Kofler auf 25.



Runde 5: Sturz Manzi!



Runde 6: Bulega 4,3 sec vor Montella und 5,2 sec vor Caricasulo. Schrötter (5.) jetzt schneller als Huertas (4.). Manzi setzt das Rennen fort und pflügt durch das Feld.



Runde 7: Manzi jetzt schon wieder Sechster, 3,5 sec hinter Schrötter.



Runde 8: Bulega 4,4 sec vor Montella. Schrötter (5.) nur 0,6 sec hinter Platz 4. Kofler auf 26.



Runde 9: Long-Lap-Penalty für Manzi, weil er auf seiner Aufholjagd zu aggressiv war.



Runde 10: Mahias gibt das Rennen in der Box auf.



Runde 11: Bulega (1.) kontrolliert seinen Vorsprung. Manzi reiht sich als 13. wieder ein, macht aber sofort wieder Positionen gut.



Runde 12: Während Huertas (4.) zu Caricasulo (3.) aufschließt, verliert Schrötter eine Sekunde auf den Spanier. Sturz McManus.



Runde 13: Die Top-5 unverändert. Manzi jetzt Siebter und nimmt Platz 6 von Booth-Amos ins Visier.



Runde 14: Manzi Sechster.



Runde 15: Schrötter gestürzt!



Runde 16: Bulega noch 3,4 sec vor Montella und 4,2 sec vor Caricasulo.



Runde 17: Gaststarter Irwin mit Suzuki als 15. in den Punkten. Kofler auf 23.



Runde 18: Die Top-3 sind sicher, ebenso Huertas auf Platz 4.



Letzte Runde: Bulega siegt vor Montella und Caricasulo. Dann Huertas und Manzi.