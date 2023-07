SSP-Leader Nicole Bulega (Ducati): Besser geht nicht 03.07.2023 - 08:21 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Nicolo Bulega ist ein kühler Italiener

Wie mit Álvaro Bautista in der Superbike-Kategorie läuft es für Ducati mit Nicolo Bulega auch in der Supersport-WM 2023 ausgezeichnet – in Donington sogar noch besser. Der Italiener lieferte ein perfektes Wochenende ab.