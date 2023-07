Imola, Lauf 1: Schrötter sorgt für MV-Agusta-Party

Ein Sturz in der vorletzten Runde beendete den ersten Supersport-Lauf abrupt. Den Sieg heimste mit Stefano Manzi ein Yamaha-Pilot ein. Marcel Schrötter brachte MV Agusta als bestes italienisches Motorrad ins Ziel.

Das erste Rennen der Supersport-WM 2023 in Imola begann turbulent. In der ersten Kurve ratterten mehrere Piloten in den Kies und an der Spitze stürzte in Kurve Federico Caricasulo (Ducati) nach einem Kontakt mit Stefano Manzi (Yamaha) – geahndet wurde der Vorfall nicht. In den nächsten fünf Runden folgten weitere Stürze von Jorge Navarro (Yamaha) und Álvaro Diaz (Yamaha). Letzterer wurde zur Behandlung ins Medical-Center transportiert.

Vorn setzten sich Manzi, Marcel Schrötter (MV Agusta) und WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) ab und machten das Podium unter sich aus. In der zweiten Rennhälfte konnte der Ten Kate Yamaha-Pilot ein kleines Polster herausfahren, was zum Sieg reichte – Manzi hatte bereits bei seinem Heimrennen in Misano triumphiert.

Schrötter behauptete das gesamte Rennen über die zweite Position, hatte aber Bulega (Ducati) im Nacken. Zu einem Duell in der letzten Runde kam es nicht mehr und so blieb der Bayer vorn und daher auch MV Agusta vor Ducati.

Denn das Rennen endete abrupt, als am Ende der vorletzten Runde Niki Tuuli (Triumph) und Adrian Huertas (Kawasaki) im Kampf um Platz 4 in der Schikane vor Start/Ziel stürzten. Das Rennen wurde abgebrochen und mit dem Stand beim letzten Zeitmesspunkt gewertet.

Vierter wurde so Bahattin Sofuoglu mit der zweiten MV Agusta vor den Ducati-Piloten Yari Montella und Raffaele De Rosa. Bester Kawasaki-Pilot wurde Tom Booth-Amos auf Platz 8.

Der Österreicher Max Kofler (Ducati) verpasste als 17. erneut die Punkteränge.

So lief das Rennen:

Start: Caricasulo vor Manzi, Montella, Schrötter und Bulega – dann stürzt der Pole-Setter nach einem Kontakt mit Manzi!



Runde 1: Manzi führt vor Schrötter, Montella und Bulega. Diaz gestürzt.



Runde 2: Schnellste Runde Manzi in 1:53,352 min. Schrötter (2.) folgt mit 0,5 sec Rückstand, Bulega schon 1,8 sec zurück.



Runde 3: Manzi 0,7 sec vor Manzi, Bulega (3.) holt auf. Kofler auf Platz 27.



Runde 4: Schrötter (2.) und Bulega (3.) schneller als Manzi an der Spitze. Huertas bester Kawasaki-Pilot auf Platz 5, dahinter Tuuli mit der Triumph.



Runde 5: Schnellste Runde Bulega (3.) in 1:52,184 min. Navarro gestürzt.



Runde 6: Die Top-3 jetzt wieder innerhalb einer Sekunde. Montella (4.) verliert 1,7 sec auf die Spitze, Huertas (5.) 2,8 sec. Kofler auf 23.



Runde 7: Schrötter nur 0,4 sec hinter Manzi. Montella unter Druck von Huertas und Sofuoglu.



Runde 8: Sofuoglu setzt sich in der Gruppe um Platz 4 durch.



Runde 9: Die Top-3 um 4,8 sec vor Sofuoglu und Huertas. Kofler auf 21.



Runde 10: Manzi ist wieder aufgewacht und fährt in 1:52,162 min seinen Verfolgern um 0,8 sec davon.



Runde 11: Schrötter jetzt 1,2 sec hinter Manzi und nur 0,4 sec vor Bulega.



Runde 12: Huertas (5.) erhöht den Druck auf Sofuoglu (4.) - in der Gruppe befinden sich mit Montella, Niki Tuuli (Triumph) und Valentine Debise (Yamaha) weitere starke Piloten.



Runde 13: Manzi um 1,6 sec enteilt, Schrötter und Bulega kämpfen um Platz 2. Montella hinter Debise nur noch auf Platz 8 und unter Druck von De Rosa.



Runde 14: Tuuli überholt Huertas und Sofuoglu in einer Runde und ist Vierter.



Runde 15: Manzi 2,5 sec vor Schrötter und Bulega. Die Top-3 unverändert. Tuuli, Sofuoglu, Debise und Huertas kämpfen um Platz 4.



Runde 16: Manzi kann sich nur noch selbst schlagen. Debise muss das Rennen mit Defekt aufgeben.



Letzte Runde: Das Rennen wird nach einem Sturz von Tuuli und Huertas in der Schikane abgebrochen. Manzi gewinnt vor Schrötter und Bulega.