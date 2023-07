Imola FP1: Kawasaki-Youngster stiehlt Ducati die Show 14.07.2023 - 12:23 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Adrian Huertas war Schnellster im FP1

Das erste freie Training der Supersport-WM in Imola war bis kurz vor Schluss fest in Ducati-Hand. Dann stürmte überraschend Kawasaki-Pilot Adrian Huertas an die Spitze. Marcel Schrötter wurde 14.