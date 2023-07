Most, Lauf 1: Ducati-Sieg vor Yamaha und MV Agusta

Der erste Supersport-Lauf in Most wurde von Nicolo Bulega gewonnen. Der Ducati-Pilot setzt sich souverän gegen Stefano Manzi (Yamaha) und Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) durch. Marcel Schrötter mit Schadensbegrenzung.

Zum ersten Rennen der Supersport-WM hatte sich das Wetter stabilisiert. Die dunklen Regenwolken hatten sich verzogen, Sonne und Wind trockneten den Asphalt komplett. Mit 23 Grad Luft- und 33 Grad Streckentemperatur waren die Bedingungen nahezu ideal.

Die Superpole hatte WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati) in 1:34,479 min dominiert, die erste Startreihe komplettierten Stefano Manzi (Yamaha) und Raffaele De Rosa (Ducati). Marcel Schrötter (MV Agusta) ging von der 13. Position ins Rennen.



Beim ersten Startversuch rauschte ein Dutzend Piloten durch den Kies oder nahmen eine Abkürzung durch die Schikane. Weil viel Dreck und Flüssigkeit die Strecke besudelte, wurde das Rennen abgebrochen. Der Restart erfolgte nach intensiver Reinigung über nur noch zwölf Runden.

Beim zweiten Start ging alles gut. Pole-Setter Bulega setzte seine Dominanz fort, übernahm beim Start in der Schikane die Führung und machte sich auf und davon. Bei Halbzeit führte der Italiener um über 3 sec und konnte das Rennen kontrollieren. Der 23-Jährige holte seinen bereits neunten Saisonsieg im 15. Rennen.

Um Platz 2 auf dem Podium entwickelte sich ein spannender Kampf zwischen Manzi, De Rosa, Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) und Adrian Huertas (Kawasaki). Während sich Manzi in der Schlussphase absetzen konnte und Zweiter wurde, erkämpfte sich Sofuoglu in der letzten Runde den dritten Platz.

Nach einem durchschnittlichen Start steckte Marcel Schrötter zunächst im Pulk fest, konnte sich im Verlauf des Rennens aber Position um Position verbessern. Als Sechster im Ziel betrieb der MV Agusta-Pilot erfolgreich Schadensbegrenzung. Direkt hinter dem 30-Jährigen fuhr Niki Tuuli mit der besten Triumph auf Position 7 über die Ziellinie.

Das Duell der Kofler-Brüder entschied Andreas, der den verletzten Oli Bayliss vertritt, auf Platz 15 für sich. Stammfahrer Maximilian verpasste als 19. die Punkteränge.

So lief das Rennen:

Start: Manzi vor Bulega in die erste Kurve, der Ducati-Pilot hat aber die bessere Linie und geht in Führung.



Runde 1: Bulega 0,7 sec vor Montella und Manzi. Schrötter auf Platz 12.



Runde 2: Bulega in 1:35,301 min fast eine Sekunde schneller als Manzi. Montella stürzt. Huertas Fünfter, Schrötter auf zehn.



Runde 3: Manzi unter Druck von Sofuoglu (3.). De Rosa und Huertas kämpfen um Platz 4.



Runde 4: Bulega schon 2,6 sec vor Sofuoglu und Manzi. Huertas (4.) hat sich gegen De Rosa durchgesetzt. Schrötter (+5,5 sec) hat Debise überholt und ist Neunter. Andi Kofler auf 16, Max Kofler auf 19.



Runde 5: Um Platz 2 kämpfen jetzt Manzi, Sofuoglu, Huertas und De Rosa. Schrötter mit Anschluss bis Platz 6.



Runde 6: Bulega um 3,3 sec enteilt. Sturz Tom Edwards (Yamaha). Schrötter jetzt Achter.



Runde 7: Schrötter (7.) hat van Straalen hinter sich gelassen. Sturz Spinelli.



Runde 8: Manzi (2.) erstmals schneller als Bulega, aber der Rückstand beträgt weiterhin über 3 sec. Andi Kofler in den Punkten auf Platz 14.



Runde 9: Manzi (2.) setzt sich von De Rosa, Sofuoglu und Huertas ab. Schrötter (7.) am Hinterrad von Navarro (6.).



Runde 10: Bulega 2,8 sec vor Manzi und 3,5 vor Sofuoglu und De Rosa. Schrötter (7.) hat Niki Tuuli im Nacken.



Runde 11: Schrötter schnappt sich Platz 6 von Navarro – mehr ist aus eigener Kraft nicht mehr drin.



Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Manzi und Sofuoglu. Schrötter Sechster. A.Kofler auf 15, M.Kofler auf 18. Gradinger auf 24.