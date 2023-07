Most, Superpole: Bulega überragend, zahlreiche Stürze

Die Superpole der Supersport-WM 2023 in Most entschied Nicolo Bulega (Ducati) in Rekordzeit für sich. Marcel Schrötter (MV Agusta) hatte Pech, als die Session nach mehreren Stürzen abgebrochen wurde.

Die Superpole der Supersport-WM 2023 in Most fand bei starker Bewölkung, aber auf trockener Strecke statt. Für den Nachmittag ist Regen vorhergesagt. Weil nur die Superbike-Kategorie ein drittes Training hat, nutzen die Supersportler das 20-minütige Qualifing auch für Abstimmungsarbeiten und gehen erst in den letzten Minuten auf Zeitenjagd. Am Freitag markierte WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati) in 1:35,266 min die schnellste Zeit, als Elfter hatte Marcel Schrötter (MV Agusta) aber nur 0,6 sec Rückstand.



Für die erste ernst zu nehmende Rundenzeit sorgte nach fünf Minuten Bulega, der auf seiner ersten fliegenden Runde in 1:34,882 min die schnellste Zeit an diesem Wochenende fuhr. Damit war der 23-Jährige bereits schneller als der Pole-Rekord aus dem vergangenen Jahr von 1:34,952 min.

Nach dem ersten Run reihten sich Stefano Manzi (Yamaha), Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) und Adrian Huertas (Kawasaki) hinter dem Ducati-Aushängeschild ein. Marcel Schrötter (MV Agusta) büßte als Elfter über 0,8 sec ein. Bei Halbzeit kamen die meisten Supersport-Piloten an die Box, um sich einen neuen Hinterreifen montieren zu lassen.



Bulega eröffnete mit einer 1:34,803 min die finale Phase. Auf seiner zweiten fliegenden Runde lag der Italiener schon um 0,7 sec unter seiner eigenen Zeit, blieb dann aber im Verkehr stecken. Im dritten Anlauf brannte der Aruba.it-Pilot eine beeindruckende Rundenzeit von 1:34,479 min in den Asphalt.

Drei Minuten vor dem Ende führte Bulega um 0,6 sec vor Manzi, Sofuoglu und Huertas. Mit einem Sturz nahm sich Federico Caricasulo (Althea Ducati) jede Chance auf eine Startplatzierung in der ersten Reihe – und die gelben Flaggen zerstörten mehreren Piloten ihren schnellen Runden.

Nach weiteren Stürzen von Jorge Navarro und Álvaro Diaz (beide Yamaha) wurden rote Flaggen geschwenkt. An der Pole für Bulega gab es nichts mehr zu rütteln. Manzi auf Startplatz 2 verkürzte seinen Rückstand auf 0,4 sec, als Dritter qualifizierte sich Raffaele De Rosa (Ducati) für die erste Reihe.



Für Marcel Schrötter war der vorzeitige Abbruch ein Desaster – nur Startplatz 13 für den Bayern. Bester MV Agusta-Pilot in der Startaufstellung ist Sofuoglu auf der vierten Position.



Adrian Huertas sorgte als Fünfter für das beste Kawasaki-Ergebnis in der Superpole, für Triumph holte Niki Tuuli den elften Startplatz heraus.

Das Duell der Kofler-Brüder entschied Andreas als 16. für sich. Der IDM-Pilot vertritt in Most den verletzten Oliver Bayliss und fährt erstmals eine Ducati V2. Max wurde 24. und wird sich fragen, was sein Bruder anders macht.



Gaststarter Thomas Gradinger (Yamaha) qualifizierte sich auf Startplatz 28.