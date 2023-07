Most, FP1: Zwei Ducati vor Yamaha, Kawasaki, Triumph

Supersport-WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) lag im ersten freien Training in Most (Brüx) deutlich vorne. Marcel Schrötter wurde 14. und Thomas Gradinger führt das österreichische Trio an.

Nach viel Regen in Most trocknete die Rennstrecke am Freitagvormittag seit zirka 11 Uhr bei Sonne und Wind verhältnismäßig schnell ab, die Supersport-Piloten kamen in ihrem ersten freien Training auf ordentliche Zeiten.

Zur Hälfte der 45-minütigen Session führte Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) mit 1:36,455 min. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde im Autodrom drehte 2022 Lorenzo Baldassarri (Yamaha) in 1:35,112 min, den Pole-Rekord halten zeitgleich der Italiener und Domi Aegerter (Yamaha) mit 1:34,952 min.

WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) fuhr als Erster eine Zeit unter 1:36 min, der Italiener beendete das Training letztlich mit 1:35,437 min als Schnellster. Mit über 4/10 sec Rückstand wurde Markenkollege Raffaele De Rosa Zweiter und Manzi vor dem jungen Adrian Huertas (Kawasaki) Dritter.

Niki Tuuli brachte die beste Triumph auf Platz 7, Bahattin Sofuoglu die schnellste MV Agusta auf Rang 9.

Der WM-Dritte Marcel Schrötter aus dem Team MV Agusta Reparto Corse hatte kaum noch Erinnerungen an die Strecke in Tschechien, er fuhr zuletzt 2007 ein Rennen dort, damals in der IDM. Mit 1,622 sec Rückstand landete der Bayer auf Position 14.

Der Österreicher Thomas Gradinger absolviert mit seinem IDM-Team Eder Yamaha einen Wildcard-Einsatz und beendete das FP1 als 19.

Im Team D34G Ducati ist neben Stammfahrer Max Kofler auch dessen Bruder Andreas dabei. Der 18-Jährige, aktuell Dritter der IDM Supersport, ersetzt den an der Schulter verletzten Australier Oliver Bayliss. Die Österreicher wurden 20. und 22.

Das Team Petronas Honda hat neue Motorausbaustufen bekommen, Tarran Mackenzie und Adam Norrodin kamen im 31 Mann starken Fahrerfeld trotzdem auf keinen grünen Zweig.

Ergebnisse Supersport-WM Most, FP1:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:35,437 min

2. Raffaele De Rosa (I), Ducati, +0,421 sec

3. Stefano Manzi (I), Yamaha, +0,494

4. Adrian Huertas (E), Kawasaki, +0,556

5. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, +0,722

6. Lucas Mahias (F), Kawasaki, +0,962

7. Niki Tuuli (FIN), Triumph, +0,977

8. Yari Montella (I), Ducati, +1,087

9. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, +1,088

10. Ondrej Vostatek (CZ), Triumph, +1,119

11. Valentin Debise (F), Yamaha, +1,202

12. Federico Caricasulo (I), Ducati, +1,221

13. Tom Booth-Amos (GB), Kawasaki, +1,378

14. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, +1,622

15. Nicholas Spinelli (I), Yamaha, +1,710

19. Thomas Gradinger (A), Yamaha, +2,035

20. Max Kofler (A), Ducati, +2,121

22. Andreas Kofler (A), Ducati, +2,448

ZUM KOMPLETTEN ERGEBNIS