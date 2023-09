Nicolo Bulega (Ducati): Was ist die Rundenzeit wert?

Als einer von nur zwei Supersport-Piloten testete Ducati-Aushängeschild am Dienstag und Mittwoch dieser Woche im MotorLand Aragon. Bei der Einschätzung seiner Rundenzeiten tappt der WM-Leader im Dunkeln.

Supersport-Ass Nicolo Bulega hat das Glück, dass er als Anhängsel des Superbike-Werksteams Aruba.it Ducati häufiger eine Testmöglichkeit hat, als die meisten seiner Gegner. Beim zweitägigen Aragon-Test in dieser Woche war neben ihm nur noch Honda-Pilot Tarran Mackenzie mit seiner schwachbrüstigen CBR600RR aus der mittleren Kategorie anwesend.

In 1:53,941 min markierte Bulega wenig überraschend die schnellere Zeit der beiden Supersport-Teilnehmer, der Engländer war 2,3 sec langsamer. Der Vergleich mit einem konkurrenzfähigeren Gegner wäre dem Ducati-Piloten lieber gewesen. Den Rundenrekord stellte im vergangenen Jahr Dominique Aegerter (Yamaha) in 1:53,639 min auf, allerdings im April. «Zu den Rundenzeiten kann ich mich nicht äußern, denn mit nur zwei Supersport-Bikes auf der Strecke haben wir nicht genug Referenzen», sagte Bulega im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir haben ein paar Dinge am Bike ausprobiert. Vielleicht habe ich bei der Rundenzeit etwas mehr erwartet, aber wir müssen auch bedenken, dass die Streckenbedingungen nicht die besten waren. Die Rundenzeiten in der Superbike-Kategorie waren auch eine Sekunde langsamer als vor einem Jahr.»

Dennoch bewertet Bulega den Test als positiv. «Es war gut, diesen Test einzulegen, auch weil wir hier in gut einem Monat das Rennwochenende absolvieren werden», meinte der 23-Jährige. «Wir liegen in der Meisterschaft gut im Rennen, aber wir dürfen nicht nachlassen und müssen uns weiter anstrengen, denn unsere direkten Gegner sind schnell.»

Test-Zeiten Aragon, Mittwoch (30. August):



Superbike-WM:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:49,101 min

2. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,067 sec

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,067

4. Iker Lecuona (E), Honda, +0,365

5. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,690

6. Xavi Vierge (E), Honda, +0,883

7. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,993

8. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,261

9. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,447

10. Scott Redding (GB), BMW, +1,554

11. Loris Baz (F), BMW, +1,834

12. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,925

Supersport-WM:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:53,941 min

2. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,297 sec

Test-Zeiten Aragon, Dienstag (29. August):



Superbike-WM:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:50,388 min

2. Xavi Vierge (E), Honda, +0,231 sec

3. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,312

4. Iker Lecuona (E), Honda, +0,609

5. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,643

6. Adrian Huertas (E), Kawasaki, +0,656

7. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,717

8. Scott Redding (GB), BMW, +1,232

9. Florian Marino (F), Kawasaki, +1,301

10. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,327

11. Loris Baz (F), BMW, +1,592

12. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,600

Supersport-WM:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:55,369 min

2. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,015 sec