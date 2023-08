Triumph mit neuem Fahrer: Trennung von Harry Truelove

Ondrej Vostatek in Most

Als Dritter der Britischen Supersport-Meisterschaft wechselte Harry Truelove für 2023 in die Weltmeisterschaft, blieb dort aber unter den Erwartungen. Von seinem Nachfolger verspricht sich der Triumph-Teamchef einiges.

Wie schwer der Schritt aus einer nationalen Meisterschaft in die WM ist, musste dieses Jahr Harry Truelove erleben: Der 26-jährige Triumph-Pilot mit dem poetischen Familiennamen wurde 2022 Dritter der Britischen Supersport-Serie, schaffte es bis zur Sommerpause aber nur einmal in die Punkte – als Elfter im Auftaktrennen in Australien Ende Februar.



Als 16. und 17. in Indonesien kratzte der Engländer an den Punkten, seither blieb Truelove deutlich hinter den Erwartungen. Teamkollege Niki Tuuli eroberte mit der Street Triple RS 765 im gleichen Zeitraum 109 Punkte und ist WM-Sechster.

Truelove laboriert seit Donington Park Anfang Juli an einer Verletzung, bei den letzten Rennen vor der Sommerpause in Most kam der Tscheche Ondrej Vostatek zum Einsatz, der einmal 16. wurde.



Im Triumph-Team wurde während der Saison zunehmend spürbar, dass sie mit der Attitüde von Truelove nicht gänzlich zufrieden sind, die Trennung während der Sommerpause kommt deshalb nicht aus heiterem Himmel.

Der am 26. August 19-jährige Vostatek aus Prag fuhr bereits 2022 eine komplette Saison Supersport-WM für das spanische Yamaha-Team MS Racing und machte mit zwei zehnten Plätzen in Estoril und mit Rang 11 bei seinem Heimrennen in Most auf sich aufmerksam.

«Ich bin sehr glücklich, dass ich die Chance bekomme, die Saison mit dem Team PTR Triumph zu Ende zu fahren», erzählte der Tscheche. «Ich bin aufgeregt und werde mein Bestes geben.»

Bevor die Supersport-WM am Wochenende 8.–10. September in Magny-Cours ins letzte Saisondrittel geht, werden Vostatek und Tuuli zwei Tage in Aragon testen.

«Als Ersatzfahrer in Most hatte Ondrej einen vielversprechenden Einstand», hielt Teamchef Simon Buckmaster fest. «Wir sind optimistisch, dass er uns zeigen wird, zu was er fähig ist. Nach dem Test in Aragon wird er die letzten vier Events des Jahres für uns bestreiten. Ondrej wird demnächst 19 Jahre alt und hat viel Potenzial.»

Bereits Ende Juli war im Fahrerlager von Most (Brüx) durchgesickert, dass Vostatek 2024 die komplette Saison für das Triumph-Team fahren wird. Die offizielle Bestätigung dafür wird in den kommenden Wochen erwartet.