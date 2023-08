Überraschung: Marcel Brenner arbeitet am WM-Comeback

Marcel Brenner will zurück in die Supersport-WM

In den Jahren 2021 und 2022 bestritt der Schweizer Marcel Brenner 35 Rennen in der Supersport-WM. Das Ziel für 2024 ist klar: Er will nach seinem Endurance-Abstecher ins SBK-Paddock zurückkehren.

Zum fünften Rennwochenende der Supersport-WM 2021 wechselte Marcel Brenner zu VFT Yamaha und ins SBK-Paddock. Mit dem italienischen Team bestritt er auch die Saison 2022. In 35 Rennen fuhr der heute 26-Jährige 15 Mal in die Punkte und glänzte als Fünfter in Barcelona 2021.

Für 2023 fand Brenner kein Team in der Supersport-WM, weil die Forderungen für viele Fahrer inzwischen unerfüllbar sind. Im Dezember 2022 entschied er sich deshalb für den Wechsel in die Endurance-WM, in welcher er diese Saison für das Team Bolliger Switzerland eine Kawasaki ZX-10RR fährt.

Auf das Rennen in Suzuka/Japan Anfang August musste die Truppe aus finanziellen Gründen verzichten, beim Finale in Le Castellet am Wochenende 16./17. September sind sie wieder dabei. In der Gesamtwertung liegt das Bolliger-Team derzeit auf Position 15.

Mitte Juli besuchte Brenner den SBK-Event in Imola, frischte alte Kontakte auf und führte Gespräche über seine Rückkehr in die Supersport-WM.

«Ich bin mit MTM Racing so verblieben, dass sie mir bald möglich einen Vertragsentwurf senden», verriet Marcel SPEEDWEEK.com. «Ich bin momentan voll an der Sponsoren-Suche dran und hoffe es ist möglich, den Vertrag in zwei bis drei Monaten zu unterschreiben. Wir planen für diese Saison noch einen Wildcard-Einsatz. Es sieht nach Jerez aus, dort wäre ein Gaststart optimal zu machen. Die Dorna muss das aber alles erst bestätigen. Wichtiger ist, dass die nächste Saison klappt.»

In der Supersport-300-WM gehört das Team MTM Kawasaki seit Jahren zu den Besten und wurde mit Adrian Huertas 2021 und Jeffrey Buis 2020 Weltmeister.

Mit Huertas sind die Niederländer dieses Jahr auch in der Supersport-WM stark unterwegs, der Spanier preschte bereits fünfmal in die Top-6 und ist lediglich wegen seiner Verletzung zu Saisonbeginn nur auf dem elften WM-Rang zu finden.

Für 2024 wechselt Huertas ins Ducati-Team Aruba.it und wird dort Nachfolger von WM-Leader Nicolo Bulega, der in die Superbike-WM aufsteigt und Teamkollege von Alvaro Bautista wird.