Aruba.it Ducati: Riesenchance für Youngster Huertas

Anfang August berichtete SPEEDWEEK.com von den Plänen von Aruba-Ducati-Boss Stefano Cecconi Kawasaki-Talent Adrian Huertas für die Supersport-WM 2024 unter Vertrag zu nehmen. Jetzt steht die Unterzeichnung an.

Supersport-WM-Leader Nicolo Bulega befördert Ducati für nächstes Jahr ins Superbike-Werksteam, der 23-Jährige wird dort den Platz von Michael Rinaldi übernehmen.



Der dann vakante Supersport-Platz bei Aruba ist der begehrteste im Fahrerlager. Denn in keinem anderen Team ist die Verbindung zwischen dem Supersport-Programm und einem Superbike-Werksteam so eng.

Wie berichtet, wird sich Aruba mit dem Spanier Adrian Huertas einigen. Das ist auch im Sinne von Promoter Dorna. Der 20-Jährige soll als Beispiel dienen, dass es einen Weg von der Supersport-300-Klasse bis ganz nach oben gibt. Dass er aus Spanien kommt, ist nicht zu seinem Nachteil.

Aruba-Boss Stefano Cecconi hat klare Vorstellungen, was sein Supersport-Programm betrifft. «Wir haben dieses Projekt hauptsächlich wegen der Fahrer», unterstrich der Italiener beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Wir machen das nicht, nur um an einer weiteren Meisterschaft teilzunehmen. Unser Ziel ist, eine Junior-Klasse zu haben, wie das früher mit Superstock der Fall war. Als es Superstock nicht mehr gab, hatten wir kein Motorrad, um in einer anderen Klasse anzutreten. Jetzt ist es möglich, unser damaliges Projekt in der Supersport-WM fortzuführen. Wir haben Nicolo Bulega gefunden und er hat sich als gute Idee erwiesen. Supersport machen wir nur, wenn wir ein junges Talent haben, das wir für Superbike aufbauen können. Wenn wir jemanden finden, den wir mögen und mit dem wir weitermachen wollen, dann bleibt unser Programm wie bisher. Ist das nicht der Fall, könnten wir uns anders entscheiden. Das hat nichts mit Budget oder Sponsoren zu tun, sondern mit dem Sport selbst. Ich brauche einen Fahrer, an den ich glaube.»

«Für uns geht es nicht darum, in Supersport zu gewinnen», betonte Cecconi. «Wenn es möglich ist, dann wollen wir das natürlich. Hauptsächlich geht es aber darum, dass unser Fahrer lernt und sich verbessert. Mit dem richtigen Alter und der entsprechenden Erfahrung soll er dann den Schritt zu den Superbikes machen. Wir können es uns auch leisten, nicht zu gewinnen.»



Für Huertas ist das Team Aruba.it Ducati eine Riesenchance: Entwickelt er sich in der Supersport-WM wie erhofft, ist er ein zukünftiger Werksfahrer für den Hersteller aus Borgo Panigale.