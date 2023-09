Ten Kate Yamaha: Der erste Fahrer für 2024 steht fest

Stefano Manzi, derzeit Zweiter der Supersport-WM, wird auch 2024 für das Team Ten Kate Yamaha antreten. Offen ist, wer die zweite R6 bekommt – die Liste der Interessenten ist lang.

Ten Kate Yamaha, das erfolgreichste Team in der Geschichte der Supersport-WM, leistet sich dieses Jahr mit Stefano Manzi und Jorge Navarro zwei Fahrer, die ein Gehalt bekommen. In der mittleren Hubraumkategorie eine Seltenheit, die meisten Piloten müssen einen Teil zum Budget beisteuern.

In den bisher 18 Rennen dieser Saison stand Manzi zwölfmal auf dem Podium, dreimal als Sieger. Der 24-Jährige hat sich in seiner zweiten Supersport-Saison zu einem Protagonisten gemausert. Besser ist nur Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Team, der mit zehn Siegen die WM-Wertung mit 60 Punkten Vorsprung deutlich anführt.

Das Team Ten Kate Yamaha hat eine Option auf Manzi, die Verlautbarung der Vertragsverlängerung wird wie üblich bei den Niederländern Ende September oder Anfang Oktober erfolgen.

Jorge Navarro, der wie Manzi aus der Moto2-WM kommt, bleibt dieses Jahr deutlich hinter den Erwartungen. Der inzwischen 27-Jährige kam 2012 in die Moto3-WM, seit 2017 fuhr er Moto2. Er hat zwei Moto3-Rennen gewonnen und stand neunmal auf dem Podium. In der Moto2 eroberte er zehn Podestplätze. Seine besten Gesamtplatzierungen holte er 2016 als WM-Dritter in der Moto3-Klasse auf Honda und als Vierter 2019 auf einem Speed-up-Bike in der Moto2.

Zu Saisonbeginn litt er noch an den Folgen seines schlimmen Unfalls im Australien-GP Ende Oktober 2022, wo er von Simone Corsi überrollt wurde und sich den linken Oberschenkel brach. Doch ausgerechnet beim Supersport-WM-Saisonauftakt auf gleicher Strecke holte der Spanier Ende Februar als Sechster sein bestes Ergebnis, welches er erst Mitte Juli in Imola egalisieren konnte.

Während Manzi bislang 298 Punkte einfuhr und WM-Zweiter ist, liegt Navarro mit 101 Zählern auf dem ernüchternden elften Platz. Jeder kann sich ausmalen, dass er mit diesen Leistungen für 2024 bei keinem Team anklopfen und nach vergleichbaren Konditionen wie dieses Jahr fragen braucht.

Aruba Ducati wird Bulega für nächstes Jahr ins Superbike-Werksteam befördern, Supersport-Nachfolger wird der von MTM Kawasaki kommenden Adrian Huertas. Damit wird der zweite Platz bei Ten Kate automatisch zum begehrtesten im Supersport-Paddock.

«Zwei gut bezahlte Topfahrer werden nächstes Jahr nicht möglich sein, weil es mit der Sponsorensuche in Nordeuropa wirklich schwierig ist», sagte Teammanager Kervin Bos zu SPEEDWEEK.com. «Der zweite Fahrer soll ordentliche Resultate bringen, einige gute Moto2-Fahrer zeigen Interesse.»

Ein heißer Kandidat ist auch der 22-jährige Niederländer Glenn van Straalen, der immer wieder mit seinem Speed verblüfft und in der Supersport-WM bereits zehnmal in die Top-5 brauste – dreimal stand er auf dem Podium.