Supersport-Debüt in Portimão: Andrea Migno mit Honda

Im August berichtete SPEEDWEEK.com davon, dass Moto3-Sieger Andrea Migno einen Platz in der Supersport-WM sucht. Beim Meeting in Portimão gibt der Italiener sein Debüt, zunächst aber nur als Ersatz.

Im Januar 2024 wird Andrea Migno 28 Jahre alt, schon allein deswegen neigt sich seine Karriere in der Moto3 dem Ende entgegen. Außerdem hatte der Italiener für dieses Jahr kein Team gefunden und absolvierte nur als Vertreter für den verletzten Lorenzo Fellon einige GPs. Auf der Suche nach einer anderen Serie schaut sich sein Management von VR46 deshalb im Fahrerlager der seriennahen Weltmeisterschaft um und sprach bereits mit Spitzenteams aus der Supersport-Klasse.

Nun bekommt Migno früher als gedacht die Gelegenheit, sich in der Supersport-WM zu beweisen. Beim Meeting in Portimão pilotiert der 27-Jährige im Team Petronas MIE Honda eine CBR600RR. Das Team von Midori Moriwaki setzt beim vorletzten Saisonmeeting ein drittes Motorrad für Migno ein.

«Zuallererst möchte ich mich dafür bedanken, dass mir das Team diese wunderbare Gelegenheit in einer für mich völlig neuen Rennwelt bietet. Ich bin sehr gespannt und werde mein Bestes geben, um es zusammen mit dem ganzen Team zu genießen», sagte der zweifache Moto3-Sieger. «Ich fühle mich bereit und freue mich auf diese neue Erfahrung, von der ich schon jetzt spüre, dass sie großartig sein wird.»

Ein Zuckerschlecken wird der Einsatz in Portimão für Migno sicher nicht. Zwar kennt er die Rennstrecke, nicht aber das Motorrad und die Reifen von Pirelli. Außerdem fährt die Honda CBR600RR im ersten Jahr ihrer Rückkehr (2021 und 2022 fehlte Honda in der mittleren Kategorie) konsequent am Ende des Feldes.

Die anderen beiden Honda werden von Aushängeschild Tarran Mackenzie und Ibrahim Norrodin pilotiert. Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass Stammfahrer Adam Norrodin sein Comeback geben wird, er wird jedoch erneut von seinem Bruder ersetzt.