Jerez, Lauf 2: Ducati-Sieg, Drama für Schrötter

Mit dem zweiten Lauf in Jerez endete die Supersport-WM 2023. Weltmeister Nicolò Bulega (Ducati) holte sich in einem chaotischen Rennen den letzten Sieg. Marcel Schrötter (MV Agusta) hatte einen High-Speed-Crash.

24 Rennen waren in der Supersport-WM 2023 zu absolvieren, Lauf 2 in Jerez war der letzte Akt einer unterhaltsamen Saison. Während die Top-4 der Gesamtwertung feststanden, stand die Entscheidung um Platz 5 zwischen Valentin Debise (Yamaha), Bahattin Sofuoglu (MV Agusta), Niki Tuuli (Triumph) und Jorge Navarro (Yamaha) noch aus.

Das Wetter hatte sich verschlechtert. Der Wind frischte bei 22 Grad deutlich auf und die Wolken über dem Circuit de Jerez verdichteten sich. Regen war aber erst für den Nachmittag vorhergesagt.

Der erste Start wurde nach drei Runden abgebrochen. Auslöser war ein High-Speed-Sturz von Marcel Schrötter. Der Bayer hatte in der Anfangsphase einige Positionen verloren, in Kurve 13 rutschte dem MV Agusta-Piloten offenbar das Vorderrad weg und die F3 800 schlug mit hohem Tempo in die Airfence ein. Schrötter humpelte leicht angeschlagen, aber ohne fremde Hilfe davon.

Nachdem die Airfence ausgetauscht war, erfolgte der Restart über nur noch sieben Runden und mit dem Stand bei Abbruch. Von der Pole-Position startete Ducati-Ass Nicolò Bulega, der sich bereits in Portimão vorzeitig zum ersten Next-Generation-Weltmeister krönte. Nach Stürzen im ersten Rennen und im Warm-up fehlten Yari Montella (Ducati), Apiwath Wongthananon (Yamaha) und Emanuele Pusceddu (Yamaha) sowie Miguel Pons (Yamaha) aufgrund technischer Probleme. Ebenfalls nicht mehr dabei waren die im ersten Start gestürzten Schrötter, Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) und Ondrej Vostatek (Triumph)

Den Start gewann Bulega, der in gewohnter Manier einen komfortablen Vorsprung auf seine Verfolger herausfuhr und ungefährdet den letzten Supersport-Sieg der Saison 2023 klarmachte.

Um Platz 2 lieferten sich Stefano Manzi (Yamaha) und Can Öncü (Kawasaki) einen sehenswerten Kampf. Der Türke fuhr sein bestes Rennen seit seinem schweren Unfall in Assen, als er von Yari Montella (Ducati) abgeräumt wurde. Am Ende reichten die Kräfte nicht und Öncü wurde hinter dem Vizeweltmeister Dritter.

Mit Platz 6 sicherte sich Debise den fünften WM-Rang. Punkte in seinem letzten Rennen für Triumph gab es für Niki Tuuli auf der zwölften Position. Dank zahlreicher Ausfälle schaffte es auch Tarran Mackenzie mit der schwachen Honda auf der 14. Position in die Punkte.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Manzi und Caricasulo in die erste Kurve, dann Öncü und De Rosa.



Runde 1: Bulega 0,6 sec vor Manzi und 1 sec vor Öncü. Diaz im Kies und reiht sich am Ende des Feldes wieder ein.



Runde 2: Bulega 0,9 sec vor Öncu, der in 1:42,559 min Manzi überholt. Debise und Caricasulo kämpfen um Platz 4.



Runde 3: Manzi und Öncü im Kampf um Platz 2 – es ist das beste Rennen des Türken seit seinem Unfall.



Runde 4: Bulega 1,4 sec vor Manzi und 1,6 sec vor Öncü. Huertas hat sich auf Platz 4 nach vorn gekämpft. Sturz De Rosa (Ducati).



Runde 5: Nur Bulega fährt unter 1:43 min. Sturz Ibrahim Norrodin.



Runde 6: Manzi beißt sich an Bulega heran, aber der Ducati-Pilot kontrolliert den Abstand.



Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Manzi und Öncü. Tuuli auf Platz 12, Mackenzie 14.