Jerez, Lauf 1: Schrötter stürzte im Kampf um Platz 2

Den Sieg im ersten Supersport-Lauf in Jerez räumte mit Nicolò Bulega (Ducati) der Weltmeister ab. Marcel Schrötter (MV Agusta) setzte das Rennen nach Sturz tapfer fort und fuhr noch in die Punkte.

Entsprechend der Superpole startete Nicolò Bulega (Ducati) von der Pole in den ersten Lauf, daneben Federico Caricasulo (Ducati) und Marcel Schrötter (MV Agusta). Bahattin Sofuoglu, Teamkollege von Schrötter, wurde um drei Positionen strafversetzt und Gaststarter Simone Corsi (Yamaha) sogar nach ganz hinten, weil er einen neuen Motor einbauen musste. Miguel Pons und Emanuele Pusceddu wurden aus der Startaufstellung befördert, um in der Boxengasse den korrekten Reifendruck einzustellen.

Bei Rennstart um 12:30 Uhr lachte bei lockerer Bewölkung die Sonne vom Himmel, mit 22 Grad Celsius war es angenehm warm. 17 Runden hatten die Supersport-Piloten zu fahren.

Der als Weltmeister feststehende Bulega gewann den Start und machte sich mit den schnellsten Rundenzeiten in gewohnter Weise aus dem Staub. Als sein Polster mehr als fünf Sekunden betrug, kontrollierte der Ducati-Pilot den Abstand zu seinen Verfolgern und holte ungefährdet seinen bereits 25. Saisonsieg.

Um Platz 2 balgten sich zunächst Caricasulo und Schrötter. Als der Deutsche in Runde 5 stürzte, übernahm Stefano Manzi (Yamaha) seinen Platz. Die beiden Italiener blieben bis zur letzten Runde dicht zusammen, das bessere Ende hatte Ten Kate-Pilot Manzi um 0,039 sec vor dem enttäuschten Caricasulo.

Weil auch Sofuoglu stürzte, brachte Schrötter dennoch die beste MV Agusta auf Platz 15 ins Ziel. Den Punkt verdankte der 30-Jährige auch dem in der letzten Runde gestürzten Yeray Ruiz (Yamaha).

Adrian Huertas sorgte als Sechster für das beste Kawasaki-Ergebnis, für Triumph sprang nur Platz 9 durch Niki Tuuli heraus. Mit 48 sec Rückstand erreichte der bedauernswerte Tarran Mackenzie mit der nicht konkurrenzfähigen Honda auf der 19. Position das Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Caricasulo und Schrötter in die erste Kurve. Manzi verliert in der zweiten Kurve drei Positionen und ist Siebter. Yari Montella (Ducati) sowie die Gaststarter Pusceddu und Fuligni gestürzt.



Runde 1: Bulega vor Caricasulo und Schrötter, dann Huertas, Debise und Manzi. Ibrahim Norrodin (Honda) gestürzt.



Runde 2: Bulega in 1:41,875 min um 1,9 sec vor Caricasulo und Schrötter, die um Platz 2 kämpfen. Manzi Fünfter.



Runde 3: Bulega fährt 0,8 sec schneller als seine Verfolger. Manzi vorbei an Debise auf Platz 4.



Runde 4: Schrötter (3.) findet keinen Weg an Caricasulo vorbei. Manzi (4.) kommt langsam näher.



Runde 5: Schrötter bremst sich an Caricasulo vorbei, stürzt aber beim Einlenken. Augenblicke später stürzt Sofuoglu an derselben Stelle. Fuligni stürzt erneut.



Runde 6: Bulega 4,3 sec vor Caricasulo und Manzi. Schrötter auf Platz 22.



Runde 7: Manzi vorbei an Caricasulo auf Platz 2. Sturz van der Voort und Giannini.



Runde 8: Bulega 5,5 sec vor Manzi und Caricasulo, der nicht locker lässt.



Runde 9: Bulega fährt wie seine Verfolger mittlere 1:43 min.



Runde 10: Debise robbt sich langsam an Manzi (2.) und Caricasulo (3.) heran. Schrötter (19.) zwölf Sekunden hinter Platz 15.



Runde 11: Debise (4.) verliert nach Fehler 1,5 sec und wird nicht mehr ums Podium kämpfen können.



Runde 12: Bulega weiter 5 sec vor Manzi und Caricasulo. Adrian Huertas (Kawasaki) auf Platz 6, Tuuli (Triumph) ist Zehnter.



Runde 13: Schrötter (17.) immer noch 10 sec hinter den Punkten.



Runde 14: Manzi (2.) setzt sich ein paar Meter von Caricasulo ab. Pons gibt das Rennen in der Box auf. Debise (4.) unter Druck von Jorge Navarro (Yamaha).



Runde 15: Schrötter auf 16, aber acht Sekunden hinter Platz 15.



Runde 16: Bulega um 4,9 sec vorn. Caricasulo (3.) überrumpelt Manzi, aber der Yamaha-Pilot schlüpft innen wieder durch.



Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Manzi und Caricasulo. Schrötter verpasst als 16, die Punkte.