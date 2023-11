Offiziell: So stellt sich PTR Triumph für 2024 auf

Nachdem die vergangene Saison für Triumph unter den Erwartungen geendet hat, verpflichtete PTR-Boss Simon Buckmaster für die Supersport-WM 2024 mit Tom Booth-Amos ein neues Aushängeschild.

Schon bevor in der Supersport-WM die Next-Generation-Bikes erlaubt waren, leistete PTR in der britischen Serie 2021 Pionierarbeit und bereitete die Triumph Street Triple 765 RS auf den Einsatz in der Weltmeisterschaft vor.



Stefano Manzi sorgte in Portimão 2022 für den ersten Sieg eines ‹Next-Generation-Bikes› ein – es gleichzeitig der erste Sieg einer Triumph in der Supersport-WM. Bester Triumph-Pilot in diesem Jahr war Niki Tuuli als WM-Achter mit nur einem Podium.

Für 2024 stellt Simon Buckmaster sein Team neu zusammen. Neues Aushängeschild ist der Gewinner der WorldSSP-Challenge, Tom Booth-Amos. Der 27-Jährige fuhr 2022 und 2023 im Kawasaki-Team MotoZoo und wird sich auf das Dreizylinder-Motorrad ‹Made in Great Britain› gewöhnen müssen.



«Ich kann Simon und Triumph nicht genug dafür danken, dass sie mich für das nächste Jahr ins Team geholt haben. Für eine solche Möglichkeit habe ich lange hingearbeitet, und wir wissen, dass PTR Triumph Racing ein starkes Paket hat», jubelte Booth-Amos. «Ich denke, dass dies der perfekte Weg für meine weitere Karriere ist, gleichzeitig ist es aufregend, mit einem britischen Hersteller und einem britischen Team zu arbeiten. Hoffentlich können wir bald auf die Strecke gehen und das neue Motorrad ausprobieren.»

Zweiter Pilot ist erwartungsgemäß Ondrej Vostatek. Der 19-jährige Tscheche fuhr 2022 eine komplette WM-Saison für das spanische Yamaha-Team MS Racing und sprang in dieser Saison bei den letzten fünf Events bei Triumph für den gekündigten Harry Truelove ein.



«In den ersten beiden Rennen fand ich es ziemlich schwierig, aber ich habe auf alle im Team gehört und meinen Fahrstil angepasst, so konnte ich meine ersten WM-Punkte holen. Ich habe mich in jedem Rennen verbessert», betonte Vostatek. «Ich glaube, dass wir im nächsten Jahr viel erreichen können. Ich sehe wirklich ein großes Potenzial in dem Motorrad. Nicht nur Top-10-Platzierungen sind damit möglich, sondern auch der Gewinn der Weltmeisterschaft. Jeder bei Triumph und im Team will ganz oben stehen, und ich werde alles tun, was ich kann, um ihnen dabei zu helfen. Mein Ziel ist es, in jedem Rennen in den Top 10 zu sein, aber natürlich wollen wir noch weitergehen, um das Beste zu geben, was wir können.»