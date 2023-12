Supersport-WM 2024 mit sieben Werken und 32 Piloten

Die Teilnehmer der Supersport-WM 2024 stehen fest. Im dritten Jahr der Next-Generation-Bikes ist Ducati vor Yamaha der zahlenmäßig dominierende Hersteller. Neu dabei ist QJ Motor aus China.

Maximal 30 permanente Teilnehmer sind in den Supersport-Klassen laut dem diesjährigen Reglement erlaubt, dieses Kontingent wird für 2024 auf 32 aufgestockt. In der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft sind im kommenden Jahr sieben statt wie bisher sechs Werke vertreten. Neu dabei ist QJ Motor, das mit Raffaele De Rosa einen etablierten Fahrer für die Debüt-Saison überzeugen konnte.

Durch den Wechsel des Orelac-Teams von Kawasaki zu Ducati wächst die Anzahl der V2-Panigale auf stolze acht Motorräder. Weil auch das EAB-Team zum italienischen Hersteller wechselt und das Arco-Team nur noch die 300er-WM bestreitet, schrumpft das Yamaha-Aufgebot auf fünf R6. Kawasaki muss außerdem den Verlust von Motozoo (2024 mit MV Agusta) hinnehmen und hat nur noch vier Motorräder in der Startaufstellung, genau so viele wie MV Agusta und Triumph. Honda ist weiterhin mit nur zwei CBR600RR vertreten.

Durch den Aufstieg von Weltmeister Nicolò Bulega in die Superbike-Kategorie avanciert Vize Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) zum Favoriten, wobei auch Bulegas Nachfolger im Team Aruba.it Ducati, Adrian Huertas, nicht unterschätzt werden sollte wie MV Agusta-Aushängeschild Marcel Schrötter.



Mit Marcel Brenner (Viamo Kawasaki) ist auch ein Schweizer dabei, mit dem Team WRP RT Motorsport by SKM Triumph – welch klangvoller Name – eine Mannschaft mit technischer Unterstützung aus Deutschland.