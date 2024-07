Most, Lauf 1: Ducati vor zwei Yamaha, Schrötter 7.

Das erste Rennen der Supersport-WM 2024 in Most wurde von sechs Ausfällen durch Sturz überschattet. Den Sieg holte sich WM-Leader Adrian Huertas (Ducati). Marcel Schrötter (MV Agusta) wurde Siebter.

In der Superpole dominierten Yari Montella und Adrian Huertas, obwohl die Ducati Panigale V2 seit Most von der FIM eingebremst wurde. Auf den weiteren Startpositionen folgten die Yamaha-Piloten Stefano Manzi und Valentin Debise sowie die MV Agusta von Federico Caricasulo und Bahattin Sofuoglu. Marcel Schrötter (MV Agusta) ging als Achter in das erste Rennen, der Schweizer Marcel Brenner (Kawasaki) als 27.

Gaststarter Steven Odendaal (Yamaha) wurde an das Ende des Feldes versetzt, weil der Südafrikaner in der Superpole keinen Brustprotektor trug. Außerdem muss der 31-Jährigen wegen Bummelns im Rennen eine Long-Lap absolvieren. Mit derselben Begründung wurde Raffaele De Rosa um drei Position zurückversetzt, aber der QJ Motor-Pilot hatte sich ohnehin nur auf Startplatz 29 qualifiziert.

An der Spitze entwickelte sich ein unterhaltsames Rennen. Erst nach einigen Runden konnte sich Huertas von Montella, Manzi und Debise lösen, die fortan um den zweiten Platz kämpften. Während der Spanier freie Fahrt hatte und mit 3,8 sec Vorsprung den Sieg feierte, überholten sich die zwei Italiener und der Franzose bei jeder sich bietenden Gelegenheit. In der spannenden Schlussrunde setzte sich Debise gegen seinen Yamaha-Markenkollegen Manzi durch. Montella hatte als Vierter das Nachsehen.

Marcel Schrötter belegte die meiste Zeit die siebte Position, die der Bayer bis ins Ziel gegen Glenn van Straalen (Yamaha) und Tom Booth-Amos (Triumph) verteidigte.

Bester Kawasaki-Pilot wurde Can Öncü auf Platz 11. WM-Punkte waren für Kaito Toba mit der Honda CBR600RR auf der 19. Position erneut außer Reichweite. De Rosa brachte die QJ auf Platz 23 ins Ziel.

Überschattet wurde der erste Supersport-Lauf von mehreren Stürzen. Gleich in der ersten Kurve war für Marcel Brenner (Kawasaki) das Rennen vorbei. Insgesamt fielen sechs Teilnehmer per Sturz aus.

So lief das Rennen:

Start: Montella vor Huertas und Manzi in die erste Kurve. Schrötter Neunter. Sturz am Ende des Feldes, in den auch Brenner verwickelt ist.



Runde 1: Manzi führt das Rennen vor Huertas und Montella an.Schrötter weiter auf Platz 9.



Runde 2: Manzi fährt in 1:35,640 min die schnellste Runde. Sturz Giannini.



Runde 3: Huertas an die Führung an sich gerissen, dann Manzi, Montella, Debise und Sofuoglu.



Runde 4: Montella beißt sich an Manzi die Zähne aus und fällt noch hinter Debise auf Platz 4 zurück. Sturz Sofuoglu –Schrötter verbessert sich auf Platz 7.



Runde 5: Huertas in 1:35,029 min um eine Sekunde vor Manzi und 1,7 sec vor Debise/Montella. Schrötter (7.) schon 6,4 sec zurück. Öncü bester Kawasaki-Pilot auf Platz 18.



Runde 6: Montella (3.) in 1:34,925 min vorbei an Debise und nimmt die jagt auf Manzi und Huertas auf. Tuuli (8.), van Straalen (9.) und Booth-Amos (10.) schneller als Schrötter!



Runde 7: Montella am Hinterrad von Manzi (2.).



Runde 8: Montella jetzt Zweiter. Debise nutzt die Gelegenheit und schlüpft ebenfalls bei Manzi durch.



Runde 9: Huertas 2,5 sec vor Montella, Debise und Manzi. Caricasulo (4./MV Agusta) schon 8 sec zurück. Sturz Corsi und Edwards.



Runde 10: Schrötter (7.) unter Druck von van Straalen.



Runde 11: Die Top-4 mit niedrigen 1:35 min. Öncü auf 13. Odendaal als 15. in den Punkten.



Runde 12: Manzi (3.) mit persönlich schnellster Runde in 1:34,931 min.



Runde 13: Booth-Amos bester Triumph-Pilot auf Platz 10.



Runde 14: Manzi fährt in 1:34,834 min die schnellste Rennrunde und liegt direkt hinter Montella. Debise (4.) kann nicht mehr mithalten.



Runde 15: Montella verteidigt sich gegen Manzi – dadurch kann sich Huertas weiter absetzen.



Runde 16: Huertas um 3,4 sec vor Montella, Manzi und Debise, der wieder dran ist.



Runde 17: Manzi presst sich an Montella vorbei. Montella muss eine weite Linie fahren und Debise kommt auch am Ducati-Piloten vorbei.



Runde 18: Debise jetzt Zweiter vor Manzi und Debise.



Letzte Runde: Huertas gewinnt. Debise gewinnt den Kampf um Platz 2, Manzi Dritter. Schrötter aks Siebter im Ziel.