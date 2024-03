Barcelona, Lauf 1: Ducati-Sieg, Schrötter auf Podest

Während Aruba.it Ducati-Pilot Adrian Huertas im ersten Lauf in Barcelona seinen ersten Supersport-Sieg feierte, setzte Marcel Schrötter mit seiner MV Agusta als Dritter die Serie von Top-3-Finishs fort.

In dem für 2024 angepassten Zeitplan finden die Rennen der Supersport-WM jeweils als Letztes statt. Der erste Lauf in Barcelona wurde bei angenehmen Temperaturen um 20 Grad Celsius gestartet, der Wind frischte bei Beginn um 15:30 Uhr aber merklich auf.

Von der Pole startete Adrian Huertas (Ducati) vor dem wiedererstarkten Can Öncü (Kawasaki) und Stefano Manzi (Yamaha). Trotz des soliden fünften Startplatzes war Marcel Schrötter unzufrieden, doch im Warm-up überzeugte der MV Agusta-Pilot mit der schnellsten Zeit. Der Schweizer Marcel Brenner (Kawasaki) ging von Platz 15 in das Rennen über 18 Runden.

Auch in der Supersport-Kategorie machte sich der enorme Reifenverschleiß auf dem Circuit de Catalunya bemerkbar. Einige Piloten, zum Beispiel Öncü, wurden nur langsamer, andere, unter anderen Lucas Mahias, stürzten.

Alles richtig gemacht hat jedoch Huertas, der vom Start weg führte und nur kurzzeitig in Bedrängnis geriet. Kontrolliert spulte der Spanier seine Runden ab, bis zur letzten Runde mit Respektabstand verfolgt von Manzi. Zu einem Angriff kam es jedoch nicht und so holte der Ducati-Pilot seinen ersten Saisonsieg vor dem Yamaha-Aushängeschild.

Platz 3 verdiente sich Marcel Schrötter mit einer klugen Renneinteilung. Nach Runde 1 nur Siebter, blieb der MV Agusta-Pilot geduldig und wartete auf seine Chance. Nach und nach robbte sich Schrötter nach vorn.

Als bester Triumph-Pilot bestätigte sich Jorge Navarro (Wepol Racing) auf Platz 7. Und weil der frühere Moto2-Pilot die schnellste Rennrunde fuhr, wird er das zweite Rennen von der Pole in Angriff nehmen!

MTM Kawasaki-Pilot Marcel Brenner fuhr in der ersten Rennhälfte in den Punkten, kreuzte die Ziellinie aber nur als 19.

Neueinsteiger QJ Motor erreichte bei seinem Debüt in der Supersport-Weltmeisterschaft nicht das Ziel. Routinier Raffaele De Rosa stellte die GSR800 in Runde 10 mit einem Defekt ab.

So lief das Rennen:

Start: Huertas vor Montella und Öncü in die erste Kurve, Schrötter als Sechster.



Runde 1: Huertas 0,2 sec vor Öncü und 0,8 sec vor Manzi. Schrötter (7.) kämpft mit den Yamaha-Piloten Mahias und Debise. Brenner auf Platz 13.



Runde 2: Öncü verdrängt Huertas von der Spitze, der Spanier holt sich die Führung aber zurück. Schnellste Runde von Lucas Mahias (5.) in 1:45,558 min. Navarro mit der besten Triumph auf Platz 9.



Runde 3: Huertas, Öncü und Manzi innerhalb 0,5 sec. Schrötter (6.) muss eine Lücke von 0,8 sec auf Montella zufahren. Tuuli und Giannini müssen wegen Frühstarts eine doppelte Long-Lap absolvieren.



Runde 4: Navarro (8.) in 1:45,333 min der schnellste Mann auf der Strecke.



Runde 5: Huertas verschafft sich etwas Luft, die Top-4 fahren aber weiterhin innerhalb nur 0,8 sec. Schrötter (7.) kämpft mit Montella und Debise um Platz 5. Tom Edwards gestürzt.



Runde 6: Sturz Lorenzo Baldassarri. Brenner auf Platz 19 zurückgefallen.



Runde 7: Huertas führt mit konstanten Rundenzeiten um 1:45,5 min um 0,7 sec vor Öncü, Manzi und Mahias. Brenner auf 21.



Runde 8: Öncü wird langsamer und kann den Top-3 nicht mehr folgen. Schrötter vorbei an Montella auf Platz 5. Der Bayer fährt die Rundenzeiten der Top-4.



Runde 9: Schrötter fährt persönlich schnellste Zeiten und übernimmt Platz 4 von Öncü. Auf die Top-3 hat Schrötter 2,2 sec Rückstand. Brenner kämpft mit Simone Corsi (Ducati) um Platz 21.



Runde 10: Sturz Mahias – Schrötter ist kampflos Dritter!



Runde 11: Huertas 0,6 sec vor Manzi und 2,6 sec vor Schrötter.



Runde 12: Huertas und Manzi fahren schneller als Schrötter, der aber selbst wiederum schneller als seine Verfolger ist.



Runde 13: Debise, Montella und Navarro kämpfen um Platz 4. Öncü auf Platz 8 zurückgefallen und nur noch mit 1:47 min unterwegs.



Runde 14: Schrötter (3.) scheint kein Risiko mehr eingehen zu wollen und konzentriert sich auf Absicherung des dritten Platzes.



Runde 15: Vorn keine Veränderung. Das halbe Feld fährt mittlerweile 1:47 min oder höher. Brenner auf Platz 21.



Runde 16: Manzi nur 0,145 sec hinter Huertas!



Runde 17: Huertas kontert und hat den Widerstand des Yamaha-Piloten gebrochen.



Letzte Runde: Huertas gewinnt vor Manzi und Schrötter.