Barcelona wartet: Marcel Schrötter im Angriffsmodus

Marcel Schrötter strebt nach starken Platzierungen zum Saisonauftakt der Supersport-WM seinen ersten WM-Sieg an. Trotz großen Herausforderungen ist er zuversichtlich, die anspruchsvolle Strecke in Barcelona zu meistern.

Für Marcel Schrötter, nach einem dritten und einem zweiten Platz zum Saisonauftakt auf Phillip Island WM-Zweiter hinter Doppelsieger Yari Montella (Ducati), geht es beim Europa-Auftakt in Barcelona darum, an diese Form anzuknüpfen und mit seiner MV Agusta seinen lang ersehnten, ersten WM-Sieg zu holen.

Die Vorzeichen stehen gut, denn im Vorjahr wurde er jeweils Zweiter in den Rennen. Ein kleiner Wermutstropfen damals: Im zweiten Lauf kam er hinter seinem Teamkollegen Bahattin Sofuoglu ins Ziel. Dieses Wochenende soll sich das Blatt wenden.

«Barcelona ist eine meiner Lieblingsstrecken im Kalender. Außerdem habe ich die starken Ergebnisse aus dem letzten Jahr, was mir Gefühl und eine gewisse Sicherheit gibt, dass unser Motorrad dort sehr gut funktioniert. Ich kann mich also von Anfang an auf das Wesentliche konzentrieren, was die Abstimmungsarbeit angeht», gibt sich der 31-Jährige selbstbewusst.

Doch Laufsiege gibt es nicht geschenkt, die MV Agusta hat einige Schwachstellen: «Wir haben in diesem Jahr etwas weniger Topspeed als 2023. Daran müssen wir weiterarbeiten, denn wie wir in Australien gesehen haben, hatten wir einige Defizite. Bis Magny-Cours im vergangenen September war unsere Elektronik noch etwas offener. Ich denke, wir haben das Gesamtpaket verbessert, sodass wir in der Lage sein sollten, mindestens auf dem gleichen Niveau zu fahren.»

Die Zuversicht von Schrötter auf das kommende Wochenende überwiegt seine Bedenken. «Ich freue mich auf Barcelona und die Gegend dort, die eine Zeit lang meine zweite Heimat war. Ich kann es kaum erwarten, am Freitag wieder auf meine Rennmaschine zu steigen und unsere Arbeit fortzusetzen und hoffentlich ein erfolgreiches Wochenende in Barcelona zu haben.»