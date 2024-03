Marcel Brenner (Kawasaki): «Ich habe mich geirrt»

Nach dem Debakel auf Phillip Island wollte Marcel Brenner beim zweiten Meeting der Supersport-WM 2024 in die Erfolgsspur einbiegen. Der Kawasaki-Pilot erlebte in Barcelona ein Wochenende mit noch mehr Tiefen.

Marcel Brenner reiste mit großen Ambitionen zum Supersport-Meeting in Barcelona und sprach von den Top-10, denn der Schweizer hatte in Vergangenheit gute Ergebnisse auf dem Circuit de Catalunya erreicht, zum Beispiel Platz 5 im zweiten Lauf 2021, damals mit VFT Yamaha. Die Hoffnungen haben sich jedoch nicht erfüllt: Von Startplatz 15 kam der Kawasaki-Pilot im ersten Lauf auf Platz 19, im zweiten Rennen sprang gar nur die 27. Position heraus.

Die Gründe für das Desaster waren vielfältig. Am Samstag war eine falsche Reifenwahl die Ursache. «Ich muss die Schuld für dieses Ergebnis auf mich nehmen, denn ich habe mich für den falschen Reifen entschieden. Mein Team hat mir vor dem Rennen den härteren Reifen empfohlen», gab der Schweizer zu. «Aufgrund meiner Erfahrung habe ich den SCX, die weichere Variante, bevorzugt. Im Nachhinein muss ich zugeben, dass ich mich geirrt habe. Das war schade, denn ich hatte einen sehr guten Start und lag sofort in den Punkten, bis ich in der ersten Kurve von zwei Konkurrenten von der Strecke gedrängt wurde. Der Umweg hat mich gut acht oder neun Plätze gekostet.»

Brenner kämpfte anschließend rundenlang mit Simone Corsi (Ducati). «Am Ende holten wir Oliver Bayliss ein, der völlig einbrach, und ich konnte Corsi bis zur Ziellinie noch abfangen und wurde 19», schilderte der 26-Jährige. «Im Nachhinein wäre es besser gewesen, auf mein Team zu hören. Aber es ist alles neu für mich, ich muss daraus lernen, und ich habe noch viele Rennkilometer mit der Kawasaki zu absolvieren, um das ganze Paket besser zu verstehen. Wir können das Licht am Ende des Tunnels sehen und ich bin sicher, dass bald alles gut wird.»

Weil auf das nasse Warm-up am Sonntag verzichtet wurde, riskierten MTM Kawasaki und Brenner für den zweiten Lauf eine Änderung an der Front und der Übersetzung. Aus der Startrunde kam der Berner nur auf Position 28 und als das Rennen abgebrochen und neu gestartet wurde, musste er von der 27. Position aus starten. «Es sollte nicht unser Tag sein», stöhnte Brenner. «Am Morgen hat uns der Regen einen Strich durch die Rechnung gemacht und so sind wir praktisch im Blindflug ins Rennen gegangen, nachdem wir Änderungen am Motorrad vorgenommen hatten. Das war wirklich nicht gut. Es gibt also nicht viel über das Rennen zu sagen.»