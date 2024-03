Adrian Huertas: «Ich will noch mehr Rennen gewinnen»

Der Spanier Adrian Huertas vom Team Aruba.it Racing – Ducati holte sich in Montmélo seinen ersten Saisonsieg in der Supersport-WM. Der 20-Jährige fuhr seine Runden kontrolliert und konnte damit seine Reifen schonen.

Um 15.15 Uhr wurde das erste Rennen der Supersportler auf dem Circuit Barcelona-Catalunya bei angenehmen Frühlingstemperaturen gestartet. Von Beginn an dominierte Adrian Huertas mit seiner Ducati Panigale V2 das Geschehen. Der 20 Jahre alte Spanier kontrollierte das Rennen von Beginn an und siegte am Ende vor dem Italiener Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing).

«Wir haben ein gutes Rennen gemacht und alles gut gemanagt», freute sich Huertas nach der Siegerehrung, «es lief von Runde zu Runde besser, ich hatte so ein gutes Gefühl. Die hinter mir mussten immer pushen, um an mir dran zu bleiben oder aufzuholen. Ich konnte meine Reifen so besser schonen.» Aber der Madrilene will mehr: «Ich will jetzt noch mehr Rennen gewinnen.»

Wie Huertas selbst sagt, gab es kein Reifenproblem für ihn. «Innerhalb von 18 Runden kann man viel Grip verlieren. Aber für mich war das kein Problem, unser Team hat hier anscheinend sehr gut gearbeitet. Es ist fast unglaublich für mich, nach drei schwierigen Jahren hier ganz vorne mitzufahren.»

Nach drei von 24 Rennen führt der Italiener Yari Montella (Ducati) die WM-Wertung der Supersportler mit 63 Punkten an vor dem Landsberger Marcel Schrötter auf MV Agusta, der 52 Punkte auf seinem Konto hat. Auf Platz 3 folgt Adrian Huertas mit 41 Zählern.