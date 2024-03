So lief das SSP-Debüt von QJ Motor in Barcelona

Bei der Supersport-WM 2024 in Barcelona erlebten wir das Debüt von QJ Motor. Der chinesische Hersteller hat sich für die erste Saison realistische Ziele gesetzt. Trotz letzter Plätze war Pilot Raffaele De Rosa zufrieden.

So lange die Homologation der SRK800RR nicht abgeschlossen ist, fährt QJ Motor in der Supersport-WM 2024 außerhalb der Konkurrenz mit. D.h. Raffaele De Rosa kann alle Trainings und Rennen bestreiten, bis zum erfolgreichen Abschluss der Homologation ist er jedoch nicht punkteberechtigt. Von den Top-15 war der Italiener beim Debüt in Barcelona erwartungsgemäß jedoch weit entfernt.

Allerdings waren die Fortschritte von QJ im Verlauf des Wochenendes bemerkenswert, auch wenn De Rosa konstant den letzten Platz belegte. Zwischen dem freien Training und dem zweiten Rennen verbesserte er seine Rundenzeit von 1:51,062 um 3,5 sec auf eine 1:47,600 min. Um in den Bereich der besten Bikes zu kommen, müsste der chinesische Hersteller noch einmal um 3 sec zulegen – die schnellste Runde markierte Ducati-Pilot Adrian Huertas in 1:44,432 min. Für das breite Mittelfeld würden 2 sec reichen.

De Rosa ist ein routinierter Supersport-Pilot, der Erfahrung mit Honda, MV Agusta, Kawasaki und Ducati ins neu formierte Team einbringt und die QJ im ersten Jahr entwickeln soll. Obwohl er das erste Rennen nicht beenden konnte, stellt der seit heute 37-Jährige der SRK800RRR ein solides Zeugnis aus. «Nachdem wir uns so hart auf unser Supersport-Debüt vorbereitet haben, wollten wir uns qualifizieren und die beiden Rennen in Barcelona beenden», betonte De Rosa die Zielsetzung. «Wir arbeiten hart daran, unsere SRK800RR auf der Strecke weiterzuentwickeln. Leider hatten wir Probleme mit der Elektrik. Das Motorrad hat Potenzial, vor allem, was das Fahrwerk angeht. Wir müssen nur diese Elektronik-Probleme lösen, dann wissen wir, woran wir arbeiten müssen, um die Performance zu verbessern. Wir brauchen Zeit, um die erforderlichen Kilometer zu machen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Adrian Huertas © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Huertas vor Montella © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Bahattin Sofuoglu © Gold & Goose Federico Caricasulo © Gold & Goose Schrötter und Manzi © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Öncü und Manzi © Gold & Goose Adrian Huertas © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Glenn van Straalen © Gold & Goose Jorge Navarro © Gold & Goose Adrian Huertas gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Manzi, Huertas, Schrötter © Gold & Goose Stefano Manzi gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Schrötter, Manzi, Mahias Zurück Weiter

Die Verbesserungen werden kein Selbstgänger, De Rosa ist jedoch zuversichtlich für die weiteren Schritte. «Wir wissen, in welche Richtung wir arbeiten müssen und welche Bereiche des Motorrads verbessert werden müssen. Es gibt noch viel zu tun, aber es ist nur eine Frage der Zeit, und wir sind alle hoch motiviert», betonte der Routinier. «Das Team hat sehr gut gearbeitet, und wir haben die bestmögliche Unterstützung von QJMOTOR erhalten. Alles in allem können wir sagen, dass es ein positives Debüt-Wochenende war.»