Richtig hübsch: Ten Kate in Assen mit oranger Yamaha

Für sein Heimrennen in Assen lässt sich das Supersport-Team Ten Kate Racing stets besondere Aktionen einfallen. Am Freitagabend wurde das spezielle Design der Yamaha R6 von Glenn van Straalen präsentiert.

Ten Kate Yamaha hat für die Supersport-WM 2024 neben Aushängeschild Stefano Manzi den jungen Niederländer Glenn van Straalen verpflichtet. Das Meeting in Assen nimmt das in Nieuwleusen ansässige Team zum Anlass, der Yamaha R6 des Lokalmatadoren eine spezielle Lackierung zu verpassen.

Am Freitagabend wurde das Motorrad im Beisein zahlreicher Sponsoren, Freunde und Verwandter enthüllt. Der 23-Jährige wird das restliche Wochenende in einem leuchtenden orange bestreiten, für das die Niederlande weltweit bekannt sind.

«Ich finde die spezielle Lackierung sehr cool», strahlte van Straalen. «Sie ist wirklich schön geworden, und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es ist natürlich ein ganz besonderes Rennwochenende hier auf dem TT Circuit Assen, und ich denke, wir werden jetzt definitiv herausstechen. Ich möchte mich bei allen Sponsoren, Partnern und anderen Beteiligten bedanken, sowohl beim Team als auch bei mir, und ich freue mich darauf, an diesem Wochenende vor den niederländischen Fans zu fahren.»

Natürlich ist van Straalen bei seinem Heimrennen besonders motiviert. Im zweiten Supersport-Lauf 2022 holte er bereits einen zweiten Platz, allerdings neigt er auch zu Stürzen.

Übrigens: Manzi wird später im Jahr ebenfalls mit einer speziellen Lackierung ein Rennwochenende bestreiten.

«Wie schon in den vergangenen Jahren versuchen wir, uns für unser Heimrennen etwas Besonderes einfallen zu lassen. Das machen wir dieses Jahr nicht mit beiden Fahrern, sondern haben hier in Assen mit Glenn etwas Besonderes und werden es in Misano mit Stefano tun», erklärte Teammanager Kervin Bos. «Darauf sind wir sehr stolz und das macht unser Heimrennen noch etwas spezieller. Dass wir dieses Jahr wieder einen Niederländer am Start haben, macht es zu einer einzigartigen Geschichte.»