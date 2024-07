Donington, Lauf 1: Ducati-Sieg – Schrötter abgeräumt

Das erste Rennen der Supersport-WM 2024 in Donington Park wurde von WM-Leader Adrian Huertas (Ducati) dominiert. Marcel Schrötter (MV Agusta) wurde in der letzten Runde abgeschossen.

In der Superpole dominierten die Ducati-Piloten Adrian Huertas und Yari Montella, die in dieser Reihenfolge die ersten beiden Positionen einnahmen. Die erste Startreihe komplettierte Stefano Manzi mit der Ten Kate-Yamaha. Marcel Schrötter erlebte im Qualifying ein Desaster und musste noch hinter Marcel Brenner (15./Kawasaki) als 16. in den ersten Lauf starten.

Pünktlich zum Rennstart um 16:15 Uhr Ortszeit fielen einige Tropfen aus den dunklen Wolken über der Rennstrecke, die aber keinen großen Einfluss auf das Geschehen nahmen.

Ab Runde 2 führte Huertas das Rennen an und mit schnellen Runden machte sich der Spanier auf und davon, auch begünstigt durch die Wahl weicher Rennreifen. Nach sechs Runden führte der Ducati-Pilot bereits um 2,5 sec. Als sich die Zeiten ab Rennmitte annäherten, kontrollierte Huertas seinen Vorsprung und gewann souverän vor Manzi, der sich gegen Montella durchsetzte.

Marcel Schrötter hing nach einem soliden Start rundenlang hinter Tom Edwards (Ducati) auf Platz 13 fest und lag auf der elften Position, als er in der letzten Kurve von seinem Markenkollegen Federico Caricasulo abgeschossen wurde. Dass der Italiener anschließend bestraft und um fünf Positionen zurückgestuft wurde, war für den Bayer nur ein schwacher Trost.

Schrötters Teamkollege Bahattin Sofuoglu sorgte als Sechster für das beste MV Agusta-Ergebnis. Für Triumph holte Tom Booth-Amos auf der siebten Position das beste Finish.

Die Hoffnung auf WM-Punkte erfüllte sich für Marcel Brenner im ersten Lauf nicht. Nachdem der Schweizer zunächst in den Top-15 mitgemischt hatte, fiel er sukzessive zurück und gab das Rennen in Runde 12 auf.

Kawasaki gerät in der Supersport-WM zunehmend ins Hintertreffen. Selbst Aushängeschild Can Öncü kam nicht über Rang 15 hinaus. Für Honda reichte es nur zu Platz 20 durch Kaito Toba; Neueinsteiger QJ Motor wurde mit Raffaele De Rosa Letzter.

So lief das Rennen:

Start: Montella vor Huertas, Manzi und Debise. Schrötter (15.) vor Brenner in die erste Kurve.



Runde 1: Es tröpfelt in manchen Bereichen der Rennstrecke. Schrötter auf 13.



Runde 2: Huertas in 1:29,372 min vorbei an Montella in Führung.



Runde 3: Huertas in 1:29,181 min um 0,746 sec vor Montella und 1,2 sec vor Manzi. Schrötter (13.) hängt hinter MV Agusta-Kollegen Federico Caricasulo fest. Brenner auf 19.



Runde 4: Huertas fährt in 1:28,861 min um 0,7 sec schneller als Montella (2.), der unter Druck von Manzi gerät. Brenner (21.) verliert zwei Positionen.



Runde 5: Huertas 2 sec vor Montella.



Runde 6: Montella und Manzi kämpfen um Platz 2, Mahias, Navarro und Sofuoglu um Platz 6. Schrötter weiter auf Platz 13.



Runde 7: Brenner (21.) kämpft in einer Fünfergruppe um Platz 20.



Runde 8: Huertas 3 sec vor Montella und Manzi.



Runde 9: Endlich gelang Schrötter (12.) ein Überholmanöver gegen Tom Edwards (Ducati). Brenner auf Platz 25.



Runde 10: Montella (2.) erstmals geringfügig schneller als Huertas (1.).



Runde 11: Sturz Luke Power.



Runde 12: Brenner gibt das Rennen in der Box auf.



Runde 13: Huertas 4,4 sec vor Montella. Schrötter (11.) kann aus eigener Kraft nicht weiter nach vorn kommen.



Runde 14: Navarro (5.) holt zu Debise (4.) auf.



Runde 15: Montella (2.) gerät unter Druck von Manzi. Schrötter (11.) hat weiterhin Caricasulo und Edwards im Nacken.



Runde 16: Huertas um 5,2 sec vorn.



Runde 17: Debise und Navarro kämpfen um Platz 4. Öncü nur auf Platz 17



Runde 18: Manzi schnappt sich vor der Schikane Montella und damit Platz 2. Navarro sichert sich Platz 4.



Letzte Runde: Huertas gewinnt vor Manzi und Montella. Schrötter stürzt in der letzten Runde.