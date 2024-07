Marcel Schrötter: «Nicht gelaufen, wie erwartet»

Mit durchwachsenen Rennen in Assen und Misano ist Marcel Schrötter aus dem Team MV Agusta Reparto Corse in der Supersport-WM auf Gesamtrang 4 zurückgefallen. In Donington Park will er das ändern.

Während die meisten seiner Konkurrenten in der Supersport-WM aus einer weiteren längeren Pause zurückkehren, kommt Marcel Schrötter im vollen Rennmodus auf die Traditionsstrecke nach Donington Park, nachdem er bei den Grands Prix in den Niederlanden und Deutschland in der Moto2-WM als Ersatz des verletzten Deniz Öncü im Team Red Bull KTM Ajo eingesprungen ist.

Nach den Rennen in England geht es direkt weiter, bereits am darauffolgenden Wochenende ist der SBK-Event in Most in Tschechien. Schrötter und sein Team MV Agusta Reparto Corse haben nur ein Ziel vor Augen, sie wollen wieder auf dem Podium stehen. Denn in Assen und Misano lief es zuletzt ernüchternd und der Bayer fiel mit 104 Punkten in der Gesamtwertung auf den vierten Rang zurück. Vor ihm platziert sind Adrian Huertas (Ducati, 136), Yari Montella (Ducati, 125) und Stefano Manzi (Yamaha, 114).

«Für mich geht es Schlag auf Schlag weiter, so wie ich es mag», erzählte Schrötter vor dem England-Wochenende. «Nach den beiden Grands Prix werde wieder auf meiner Supersport-Maschine sitzen und mich auf meine Aufgaben mit MV Agusta konzentrieren. Ich freue mich darauf, mein Team wiederzusehen und die Arbeit mit ihnen in meinem Hauptjob fortzusetzen. Wir haben ganz klar ein Ziel, nämlich stärker zurückzukommen und um das Podium zu kämpfen, damit wir in der Lage sind, am Ende der Saison um den Titel zu kämpfen. Die letzten Rennen sind nicht so verlaufen, wie wir es erwartet hatten. Gleich nach Misano hatten wir einen Test in Cremona, der sehr positiv verlief. Ich hoffe, dass wir davon profitieren können.»

Mit dem kostenlosen Streaming-Dienst «ServusTV On» können Live-Übertragungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz angesehen werden. Die dafür benötigte App lässt sich problemlos auf jedem modernen Fernseher installieren und kann auch über den Browser auf Desktop-Computern, Notebooks, Tablets und Smartphones angesehen werden. «ServusTV On» überträgt alle Rennen und Superpole-Sessions der Superbike-Weltmeisterschaft und ihrer Rahmenklassen Supersport und Supersport300 live, kostenlos und in HD.