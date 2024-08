Supersport-WM in Magny-Cours mit drei Honda CBR600RR

Beim Meeting der Supersport-WM 2024 in Magny-Cours wagt sich ein zweites Honda-Team an den Start. Lokalmatador Corentin Perolari wird ein Gradmesser für das Petronas-Moriwaki-Team.

Die Darbietungen von Honda in der diesjährigen seriennahen Weltmeisterschaft sind erbärmlich – in der Superbike-Kategorie, noch mehr aber in der Supersport-WM. Als einziges permanentes Team setzt Petronas Honda die CBR600RR ein, die frisch aktualisiert seit 2024 auch in Europa wieder angeboten wird. Die Piloten Kaito Toba (10 Punkte, WM-21.) und Khairul Idham Bin Pawi (1 Punkt, WM-34.) dümpeln jedoch stets am Ende des Feldes herum.

Seltsam: Wie das Superbike funktioniert auch die Mini-Fireblade in nationalen Serien prächtig. In der japanischen Meisterschaft ohnehin, aber auch zum Beispiel in der französischen Supersport-Serie, die aktuell von Honda-Pilot Corentin Perolari angeführt wird.

Dazu muss man wissen: In Frankreich wird das Teilnehmerfeld noch von klassischen 600er-Motorrädern dominiert. Die wenigen Next-Generation-Bikes haben eine eigene Wertung.

Unsere Kollegen von Paddock-GP berichten nun, dass Perolari für den WM-Event in Magny-Cours vom 6. bis 8. September eine Wildcard erhielt. Der Franzose wird mit seinem Team CBO Honda France somit eine dritte Honda CBR600RR in die Startaufstellung bringen!

Perolari bestritt zwischen 2018 und 2020 die Weltmeisterschaft und kennt deren Umfeld bestens. In gut der Hälfte seiner 33 Rennen kreuzte der 26-Jährige in den Top-7 die Ziellinie; sein bestes Finish ein dritter Platz auf Phillip Island 2020. Als Gaststarter wird Perolari ein Gradmesser nicht nur für die Petronas-Piloten sein, sondern auch für die Honda CBR.