FIM reagiert nach 1,5 Jahren: Ducati wird eingebremst 18.07.2024 - 19:10 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose WM-Leader Adrian Huertas auf einer Ducati V2

Bei der Supersport-WM in Donington Park hat Ducati fünf von sechs Podestplätze erobert und in der bisherigen Saison 8 von 10 Rennen gewonnen. Vor dem Event in Most an diesem Wochenende griff der Motorrad-Weltverband ein.