Marcel Schrötter: Versöhnlicher MV Agusta-Abschied

Mit zwei Top-5-Finishs beendete Marcel Schrötter sein letztes Rennwochenende mit MV Agusta in der Supersport-WM solide. Dennoch hatte der Bayer auf dem Circuito de Jerez eine bittere Pille zu schlucken.

Für Marcel Schrötter war die Supersport-WM 2024 eine Saison mit Höhen und Tiefen. Herausragend seine vier Podestplatzierungen zu Saisonbeginn auf Phillip Island und in Barcelona. Nur verhalten aber eine lange Serie von Finishs außerhalb der Top-5, in sechs Rennen waren es sogar nur zweistellige Ergebnisse. Gegen Saisonende zeigte die Formkurve des 31-Jährigen wieder nach oben. Mit den Plätzen 4 und 5 beim Saisonfinale in Jerez gelang Schrötter ein solider Abschluss der Saison, er blieb jedoch WM-Fünfter.

«Alles in allem war es ein gutes letztes Rennen der Saison», hielt Marcel am Sonntagabend fest. «Was die Rundenzeiten angeht, die Zweikämpfe und Überholmanöver und die fünf Sekunden Rückstand auf den Sieger, ist alles in Ordnung. Aber auch heute waren es wieder die ersten drei oder vier Runden, in denen sich der Rückstand auftat. Meine Rundenzeiten waren nicht schlecht, aber mir fehlte am Nachmittag bei den wärmeren Bedingungen einfach noch ein bisschen mehr. Im Warm-up hingegen war ich mega-schnell.»

Wermutstropfen für den Bayer: Sein neuer Teamkollege Bo Bendsneyder fuhr an seinem erst zweiten Supersport-Rennwochenende mit MV Agusta im zweiten Lauf als Dritter auf das Podest! «Dennoch muss ich einen dicken Brocken schlucken, denn mein neuer Teamkollege hat mich geschlagen», gab Schrötter zu. «Fairerweise muss ich aber sagen, dass Bo ein sehr starkes Rennen gefahren ist. Er war der Einzige in der Spitzengruppe, der zeitweise schneller war als alle anderen und die Lücken schließen konnte. Respekt für diese starke Leistung, auch wenn sie für mich nicht ideal ist. Trotzdem war es mit einem vierten und einem fünften Platz ein ordentlicher Saisonabschluss für mich.»

Schrötter gelang somit ein versöhnlicher Abschied von MV Agusta. Die Wege trennen sich, der Deutsche wird aber auch 2025 in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft antreten. «Es war ein gutes Ergebnis für das Team und für MV Agusta, worüber ich sehr glücklich bin. Jetzt ist es an der Zeit, mich bei allen für alles zu bedanken, bei meiner Crew und auch bei MV Agusta. Es waren zwei großartige Jahre mit ihnen», sagte Schrötter. «Nächstes Jahr geht es weiter, aber in anderen Farben. Vorher wünsche ich allen das Allerbeste für ihre Zukunft. Ich freue mich schon auf das Jahr 2025! Abschließend möchte ich Adrian Huertas zum Titelgewinn gratulieren. Er hatte eine starke Saison und ist verdient Weltmeister geworden.»