Neues Land in der Supersport-WM 2025: Andorra

Nicht als Austragungsort, sondern mit Xavier Cardelus als Supersport-Rookie im Ducati-Team Orelac Verdnatura. Der in Andorra geborene 26-Jährige war bisher in der Moto2-Kategorie zu Hause.

Als Steueroase ist Andorra ein beliebter Wohnort von Rennfahrern vieler Nationalitäten – der frühere Superbike- und MotoGP-Pilot Ruben Xaus entwickelte daraus ein Geschäftsmodell und lockte viele seiner Kollegen in das zwischen Spanien und Frankreich gelegene Fürstentum. Wohl auch deshalb stieg die Bevölkerung seit den 1970er sprunghaft an. Lebten in Andorra bis dahin weniger als 10.000 Menschen, sind es heute um 80.000.

Xavier Cardelus musste seinen Wohnort jedoch nicht nach Andorra verlegen, er wurde dort geboren. Der 26-Jährige unterschrieb bei Orelac Racing einen Vertrag für die Supersport-WM 2025 und wird somit der erste Vertreter seines Landes sein, der eine volle Saison in der seriennahen Weltmeisterschaft bestreiten wird.

Ganz unbekannt ist Cardelus die Supersport-WM jedoch nicht: 2017 nahm er als Ersatzpilot an fünf Events der mittleren Kategorie teil und erreichte in Aragon (13.) mit MV Agusta und Losail (14.) mit Yamaha die Punkteränge. Cardelus bringt Erfahrung aus der Moto2 und MotoE mit. Erfolgreich war er aber vorwiegend in der Moto2-EM unterwegs.

Aushängeschild von Orelac Ducati ist Jorge Navarro. Es ist denkbar, dass Cardelus wie sein Vorgänger Filippo Fuligni das Überseerennen in Australien auslassen wird.