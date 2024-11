QJMotor mit weniger Hubraum – zweiter Fahrer ist fix

Der chinesische Hersteller QJMotor hat für die Supersport-WM einen mittelfristigen Plan, bereits 2025 will er um Podestplätze kämpfen. Um das zu erreichen, werden die Anstrengungen verdoppelt.

QJMotor hatte sich zum Ziel gesetzt, als erster chinesischer Hersteller in der Supersport-WM dabei zu sein. Dass das Motorrad im Premierenjahr 2024 zu Beginn nicht konkurrenzfähig war, wurde diesem Vorhaben untergeordnet.

2025 soll der erste Podestplatz erobert und im Jahr darauf im Titelkampf mitgemischt werden. Mit dem aktuellen Modell, der schönen, aber schweren und schwachbrüstigen SRK 800 RR mit einem 800-ccm-Reihenvierzylindermotor, konnte QJ keinen Blumentopf gewinnen.

Seit den Rennen in Cremona im September setzt QJ einen leistungsstärkeren Motor ein, am 20. Oktober bestätigte der Hersteller aus China, dass das Werksteam für nächstes Jahr auf zwei Fahrer aufgestockt und ein neues Homologationsmodell kommen wird.

Dieses überrascht mit der Reduktion auf 650 ccm. Teamchef Manuel Puccetti sagte im Gespräch mit SPEEDWEEK.com: «Dieses wird auf einem ganz anderen Level sein. Das diesjährige Motorrad war keine Supersport-Maschine, es war ein Sportmotorrad, das ist die Wahrheit. Das neue Bike wird konkurrenzfähig – ein neues Konzept, ein neuer Motor.»

Um mehr Zeit für die Vorbereitung zu haben, wird QJ auch 2025 nur an den europäischen Rennen teilnehmen, was in der Realität lediglich den Verzicht auf den Saisonbeginn in Australien Ende Februar bedeutet.

Den Vertrag mit Routinier Raffaele De Rosa (37) verlängert QJ, mit dem Finnen Niki Tuuli (29) erhält er einen starken Teamkollegen, der dieses Jahr für das Team EAB Ducati in Magny-Cours gewann und in Assen Dritter wurde.

Teams & Fahrer Supersport-WM 2025:



Ducati:

Feel Racing: Philipp Öttl (D)

EAB: Loris Veneman (NL)

Wepol: Marcel Schrötter (D), Ondrej Vostatek (CZ)

Althea: Simon Jespersen (DK), Leonardo Taccini (I)

VerdNatura Orelac: Jorge Navarro (E)

D34G: van Straalen? Baldassarri?

Renzi Corse: Debise?



Yamaha:

Evan Bros: Can Öncü (TR), Aldi Mahendra (IND)

Pata Ten Kate: Stefano Manzi (I), Yuki Okamoto (J)

GMT94: Lucas Mahias (F), Michael Rinaldi (I)

VFT: Niccolo Antonelli (I), noch offen



MV Agusta:

Motozoo Me Air: Luke Power (AUS), Federico Caricasulo (I)

Reparto Corse: Bo Bendsneyder (NL), Filippo Farioli (I)



Honda:

Petronas MIE: Kaito Toba (J), Khairul Idham Pawi (MAL)



Kawasaki:

Kawasaki WorldSSP: Jeremy Alcoba (E)

MTM: noch offen

Prodina: noch offen



Triumph:

PTR: Tom Booth-Amos (GB), Oliver Bayliss (AUS)



QJMotor:

QJMotor Factory: Raffaele De Rosa (I), Niki Tuuli (FIN)