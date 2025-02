Phillip Island, Lauf 1: Yamaha-Sieg, Schrötter 3.

Das erste Rennen der Supersport-WM 2025 wurde von Ten Kate-Pilot Stefano Manzi mit der neuen R9 gewonnen. Bei seinem Ducati-Debüt stieg Marcel Schrötter als Dritter auf das Podest.

Die Pole-Position für den ersten Lauf der Supersport-WM 2025 hatte sich am Bo Bendsneyder gesichert. Der MV Agusta-Pilot stürzte in derselben Session heftig, zog sich aber nur Prellungen zu. Bereits beim vorgelagerten Test waren Philipp Öttl (Ducati) und vier weitere Teilnehmer so schwer gestürzt, dass sie auf den Saisonauftakt verzichten müssen.

Im Rennen über 18 Runden musste ein Boxenstopp nach spätestens zehn Runden absolviert werden. Das Wetter war bei Rennstart um 14:30 Uhr mit einem wolkenlosen Himmel und 34 Grad Celsius wunderbar.

Beim Start setzt sich Can Öncü durch und bescherte Yamaha die erste Rennführung der neuen R9. Der Türke stand aber von Beginn an unter Druck von Lucas Mahias (Yamaha), Stefano Manzi (Yamaha), Jaume Masia (Ducati) und Tom Booth-Amos (Triumph). Das Feld blieb zunächst eng beieinander. Nach drei Runden lag Marcel Schrötter (Ducati) als Sechster nur 0,7 sec zurück.

Nach Runde 8 steuerten die ersten Fahrer zum Reifenwechsel die Boxgasse an – die letzten erst in Runde 10. Das Klassement war erst danach wieder erkennbar.

Manzi, Masia und Öncü blieben vorn, auch Schrötter behauptete Platz 5, doch der Bayer büßte beim Reifenwechsel zwei sec ein. Außerdem erhielt Masia eine Zeitstrafe von 3,5 sec, weil er die Mindestzeit beim Boxenstopp unterschritt. Weitere Sünder, aber mit geringeren Strafen, waren Bendsneyder und Jeremy Alcoba (Kawasaki).

Fortan führte Manzi das Rennen an, aber Masia und Schrötter sowie Booth-Amos blieben in Schlagdistanz. Drei Runden vor dem Ende waren die Verfolger um über 2 sec abgeschüttelt, zudem würde Masia nachträglich die Zeitstrafe erhalten – das Podium war Schrötter fast sicher.

Doch die letzten zwei Runden waren turbulent. In jeder Kurve überholten sich die Supersport-Asse und zeigten fantastisches Racing. Am Ende setzte sich Manzi durch und holte im ersten Rennen den ersten Sieg der Yamaha R9. Als Zweiter wurde Booth-Amos mit der Triumph Street Triple 765RS gewertet. Mit Platz 3 wiederholte Marcel Schrötter mit Ducati dasselbe Ergebnis wie vor einem Jahr mit MV Agusta.

Durch die Kämpfe an der Spitze konnte Bendsneyder in der Schlussphase viel Zeit aufholen und wurde mit 1,4 sec Rückstand guter Vierter und damit bester MV Agusta-Pilot. Öncü, Masia, Oli Bayliss (Triumph), Valentin Debise (Ducati), Mahias und Alcoba komplettierten die Top-10. Auch Honda erreichte mit Kaito Toba auf Platz 14 die Punkteränge. Insgesamt gab es sechs Ausfälle durch Sturz oder Defekt.

So lief das Rennen:

Start: Öncü vor Mahias und Booth-Amos in die erste Kurve. Schrötter Zehnter.



Runde 1: Öncü vor Masia, Mahias und Manzi. Schrötter auf Platz 8. Sturz Taccini und Mahendra.



Runde 2: Öncü, Mahias und Masia setzen sich leicht ab. Schnellste Runde Debise in 1:32,926 min auf Platz 10.



Runde 3: Masia hat auf der Linie leicht die Nase vorn. Schrötter kämpft sich auf Platz 6 vor und hat nur 0,7 sec Rückstand.



Runde 4: Erstmals hat Manzi die Führung übernommen. Schrötter Fünfter. Sturz Harrison Voight (Ducati). Rookie Loris Veneman gibt das Rennen auf.



Runde 5: Die Top-5 haben einen Vorsprung von etwa 0,6 sec auf Rinaldi, Debise und Bayliss.



Runde 6: Öncü, Manzi, Masia und Schrötter jetzt 1,5 sec vor Debise. Rinaldi fällt in seinem ersten Supersport-Rennen mit Defekt aus.



Runde 7: An der Spitze geht es turbulent zu. Debise (6.) schließt zur Führungsgruppe auf.



Runde 8: Die ersten Fahrer kommen an die Box, auch Masia und Schrötter aus der vorderen Gruppe.



Runde 9: Durch die Boxenstopps spült es Jeremy Alcoba (Kawasaki) in Führung.



Runde 10: Die letzten Piloten nehmen den Reifenwechsel vor. Neuer Führender ist Masia vor Öncü und Manzi. Schrötter behauptet Platz 5, verliert aber 2,2 sec.



Runde 11: Öncü und Manzi verdrängen Masia auf Platz 3. Bendsneyder (9.) fährt in 1:32,699 min die schnellste Rennrunde.



Runde 12: Während vorn Positionskämpfe toben, robbt sich Schrötter vor auf Platz 4 und verkürzt auf 1,1 sec.



Runde 13: 3,3 sec Zeitstrafe für Masia weil er beim Boxenstopp zu schnell war, auch Mahias und Bendsneyder kommen nicht ungeschoren davon.



Runde 14: Schrötter hinter Manzi und Masia Dritter! Bendsneyder erholt sich auf Platz 6.



Runde 15: Manzi vor Schrötter und Masia. Öncü fällt um 1,2 sec zurück.



Runde 16: Schrötter geht weit und fällt ans Ende der Führungsgruppe zurück



Runde 17: Masia geht vor Manzi und Booth-Amos in die letzte Runde.



Letzte Runde: Manzi holt den ersten Sieg der Yamaha R9 vor Booth-Amos und Schrötter!