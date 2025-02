Phillip Island: Heftiger Crash & Pole für Bendsneyder

Supersport-WM-Favorit Ducati wurde im ersten Qualifying der Saison in Australien vorgeführt und von MV Agusta, Triumph und Yamaha geschlagen. Marcel Schrötter qualifizierte sich für den ernüchternden neunten Startplatz.

Das Qualifying der Supersport-WM am Freitagnachmittag begann mit einigen Minuten Verspätung, weil sich mehrere Wallabys auf den Phillip Island Grand Prix Circuit verirrt hatten.

Im freien Training am Vormittag wurden die letzten knapp sechs Minuten gestrichen, weil die Piste nach einem Sturz von Filippo Farioli (MV Agusta) gereinigt werden musste und das zu viel Zeit in Anspruch nahm. Der unglückliche Italiener brach sich dabei den Knöchel links und ist der nächste auf der Verletztenliste. Er gesellte sich zu Philipp Öttl, Federico Caricasulo, Glenn van Straalen und Yuki Okamoto.

Valentin Debise aus dem Team Renzi Corse Ducati sorgte mit 1:32,364 min für die Bestzeit, womit der Franzose deutlich langsamer war als Bo Bendsneyder (MV Agusta) bei den Tests zu Wochenbeginn mit 1:31,595 min.

In der 40-minütigen Superpole am Freitagnachmittag bei Sonnenschein, 21 Grad Celsius Luft- und 34 Grad Asphalttemperatur dauerte es bis 9 min vor Schluss, dass die Bestmarke von Debise geknackt wurde. Bendsneyder fuhr 1:32,310 min und hatte in der folgenden Runde am Ausgang von Kurve 2 einen fürchterlichen Highsider mit heftigem Abflug.

Weil nach dem Crash von Bendsneyder gelbe Flaggen geschwenkt wurden, kamen die meisten Fahrer an die Box, holten sich neue Reifen und verlegten ihre Zeitenjagd auf die letzten fünf Minuten.



An die Zeit von Bendsneyder kam keiner heran, Triumph-Pilot Tom Booth-Amos eroberte Startplatz 2 vor den Yamaha-Piloten Lucas Mahias und Can Öncü.

Debise brachte die beste Ducati auf Platz 5, Stefano Manzi (Pata Ten Kate Yamaha) als WM-Dritter des Vorjahres wurde Achter und der Deutsche Marcel Schrötter (WRP Ducati) Neunter. Kawasaki-Werksfahrer Jeremy Alcoba strandete auf Position 15.

Petronas-Honda-Pilot Kaito Toba, im freien Training überraschend guter Siebter, stürzte bereits in seiner ersten Runde und verpasste dadurch das gesamte Qualifying. Der junge und sehr talentierte Australier Harrison Voight, vom Team D34G Ducati als Ersatz für van Straalen verpflichtet, kam wegen technischer Probleme nicht zum Fahren. Sie werden damit in den Rennen auf den letzten Startplätzen stehen.

Ergebnisse Supersport-WM Phillip Island, Superpole:

1. Bo Bendsneyder (NL), MV Agusta, 1:32,310 min

2. Tom Booth-Amos (GB), Triumph, +0,189 sec

3. Lucas Mahias (F), Yamaha, +0,325

4. Can Öncü (TR), Yamaha, +0,334

5. Valentin Debise (F), Ducati, +0,414

6. Jauma Masia (E), Ducati, +0,455

7. Oliver Bayliss (AUS), Triumph, +0,504

8. Stefano Manzi (I), Yamaha, +0,531

9. Marcel Schrötter (D), Ducati, +0,539

10. Michael Rinaldi (I), Yamaha, +0,579

11. Xavier Cardelus (AND), Ducati, +0,635

12. Leonardo Taccini (I), Ducati, +0,781

13. Niccolo Antonelli (I), Yamaha, +0,891

14. Aldi Mahendra (IND), Yamaha, +0,914

15. Jeremy Alcoba (E), Kawasaki, +1,141

16. Ondrej Vostatek (CZ), Ducati, +1,317

17. Luke Power (AUS), MV Agusta, +1,515

18. Simon Jespersen (DK), Ducati, +1,764

19. Loris Veneman (NL), Ducati, +1,801

20. Loic Arbel (F), MV Agusta, +2,761

21. Syarifuddin Azman (MAL), Honda, +2,872

22. Kaito Toba (J), Honda, keine Zeit

23. Harrison Voight (AUS), Ducati, keine Zeit