Marcel Schrötter (Ducati): «Eine kleine Genugtuung»

Mit Platz 6 im ersten Supersport-Lauf in Portimão ist Marcel Schrötter keineswegs glücklich. Dennoch gibt es kleine Erfolge, die den Ducati-Piloten versönlich stimmen.

Mit dem Wechsel zu WRP Ducati und damit auf das Weltmeistermotorrad der vergangenen zwei Jahre versprach sich Marcel Schrötter nachvollziehbar konkurrenzfähigeres Material, aber die Kräfteverhältnisse haben sich in der Supersport-WM 2025 geändert. Das Feld ist ausgeglichener und Ducati scheint gegenüber den Motorrädern von Yamaha, MV Agusta und Triumph tendenziell im Nachteil zu sein.

So sprang für den Bayern im ersten Lauf in Portimão als bester Ducati-Pilot nur ein sechster Platz heraus. «Damit bin ich nur bedingt zufrieden», grummelte Schrötter. «Es ist keine Katastrophe, aber wie wir wissen, ist die Position nicht dort, wo wir sein wollen und auch hin sollen. Es ist offensichtlich, dass Ducati im Moment ein wenig zu kämpfen hat. Für mich ist es eine kleine Genugtuung, dass ich wieder der beste Ducati-Fahrer war und mich in der Gruppe behaupten konnte. Das ist positiv. Aber die Realität ist, dass wir es dieses Jahr schwerer haben als erwartet, weil die neuen Motorräder extrem stark sind.»

Auf Sieger Can Öncü (Yamaha) büßte Schrötter in 17 Runden fast zehn Sekunden ein, auf Platz 3 immer noch 8,2 sec. «Das ist definitiv zu viel. Wir müssen weiter dranbleiben und unser Paket verbessern», forderte der 32-Jährige. «Wir wissen, dass es einige Punkte gibt, die wir verbessern müssen. Wir müssen an diesen Bereichen hart arbeiten und kontinuierlich weitermachen. Aber ich freue mich, ein kleines Ziel von mir erreicht zu haben, indem ich die beste Ducati war. Andererseits macht mich das Ergebnis nicht glücklich. Wir haben Daten gesammelt und morgen ist die nächste Gelegenheit, es besser zu machen.»

Schrötter vermutet: «Es könnte sein, dass wir bei den wärmer werdenden Temperaturen ein wenig mehr leiden. Bei den Tests in den Wintermonaten war alles in Ordnung, wenn die Temperaturen nicht höher als 20 Grad lagen und der Asphalt entsprechend kühler war. Aber wie wir in Australien erlebt haben, wenn es plötzlich sehr warm wird, gibt es Probleme.»