Supermoto-ÖM Fuglau: Andi Buschberger zum Zweiten 17.06.2024 - 09:57 Von Alfred Domes

© Domes SM-ÖM in Fuglau: Suranyi (198), Bauer (69), Buschberger (7) und Sitniansky (121)

Obwohl der Tscheche Milan Sitniansky überraschend das Training für sich entschied, in den beiden Meisterschaftsläufen der Supermoto-ÖM in der MJP Arena in Fuglau behielt Andreas Buschberger die Oberhand.