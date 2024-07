Supermoto-ÖM Greinbach: Wer sonst als Buschberger?

Bei brütender Hitze blieb Andreas Buschberger beim Lauf der Supermoto-ÖM 2024 in Greinbach mit seiner Husqvarna auch in den Läufen fünf und sechs der Meisterschaft siegreich.

Neben Dominator Andreas Buschberger setzte sich Rudi Bauer beim Supermoto-Event in Greinbach stark in Szene, der in beiden Läufen je einen Ausrutscher mit Positionsverlusten zu verzeichnen hatte. Doch der GASGAS-Pilot war trotz der Hitze angriffslustig und kämpfte sich zurück. Im ersten Lauf wurde er Dritter, im zweiten Lauf Zweiter, womit er seinen zweiten ÖM-Rang gegenüber seinem ungarischen Verfolger Balasz Suranyi auf 14 Punkte ausbauen konnte.

Thomas Hiebl (Husqvarna) aus Deutschland hielt mit den Rängen 2 und 5 Anschluss an Suranyi. In den Charts folgen die KTM-Fahrer Raphael Schneider und Manuel Stehrer mit je 91 Punkten auf Rang 5. Supermoto-Urgestein Heinz Hochreiter (zweimal Neunter) – gleichzeitig bester Honda-Fahrer – konnte sich mit diesem Ergebnis in die Top-10 schieben.

Ergebnis Supermoto-ÖM Greinbach

Lauf 1: 1. Andreas Buschberger, Husqvarna. 2. Thomas Hiebl (D) Husqvarna). 3. Rudolf Bauer, GasGas. 4. Balasz Suranyi (H), KTM. 5. Raphael Schneider, KTM. 6. Kevin Maurer, Yamaha.



Lauf 2: 1. Buschberger. 2. Bauer. 3. Suranyi. 4. Manuel Stehrer, KTM. 5. Hiebl- 6. Maurer



ÖM-Stand: 1. Buschberger, 150 Punkte. 2. Bauer, 128. 3. Suranyi. 114. 4. Hiebl, 105. 5. Schneider und Stehrer, je 91.