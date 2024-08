Supermoto-ÖM: Höllbacher siegt, Buschberger führt

Der vierte Event der Supermoto-ÖM in der niederösterreichischen Motorsport-Arena in Bad Fischau brachte keine Veränderung im Meisterschaftsstand. Trotz der extremen Hitze gab es dennoch frischen Wind.

Lukas Höllbacher schaltete sich erstmals in diesem Jahr in die Supermoto-ÖM ein und heizte zusätzlich zur Hitze seinen Gegnern in Bad Fischau voll ein. Zwei ungefährdete Laufsiege sprangen dabei heraus, doch für die Meisterschaft ist der Zug abgefahren.



Voll im Zug drinnen blieb Andreas Buschberger, der zweimal Zweiter wurde und seine ÖM-Führung gegenüber Rudi Bauer (zweimal Dritter) um nicht viel, aber dennoch ausbaute. Rang 3 und 4 bleiben weiterhin in ausländischer Hand: Ungarns Balasz Surany (7/6) schwächelte ein wenig, womit der deutsche Husqvarna-Fahrer Thomas Hiebl (5/4) bis auf zwei Punkte näher rückte.

Ergebnisse Supermoto-ÖM Bad Fischau/A:

1. Lauf: 1. Lukas Höllbacher, KTM. 2. Andreas Buschberger, Husqvarna. 3. Rudolf Bauer, GASGAS. 4. Raphael Schneider, KTM. 5. Thomas Hiebl (D), Husqvarna. 6. Kevin Maurer, Yamaha.



2. Lauf: 1. Höllbacher. 2. Buschberger. 3. Bauer. 4. Hiebl. 5. Schneider. 6. Manuel Stehrer, KTM.



Stand: 1. Buschberger, 194 Punkte. 2. Bauer 168. 3. Surany 141. 4. Hiebl 139. 5. Schneider 125. 6. Stehrer 117.