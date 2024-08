RT Motorsport by SKM: GAU und Verlust der WM-Führung

Seit Jahren zählt RT Motorsport by SKM zu den besten Teams der Supersport-WM 300. Am Wochenende in Portimão erlebte das deutsch-niederländische Kawasaki-Team aber einen herben Rückschlag im Kampf um den ersten WM-Titel.

Nachdem das vom Niederländer Rob Vennegoor geführte und vom deutschen Tuner Frank Krekeler technisch bestens aufgestellte Kawasaki-Team in früheren Jahren zahlreiche Podestplätze und Siege einfahren konnte, ist in der diesjährigen Supersport-WM 300 der Titelgewinn möglich. Was aber RT Motorsport by SKM am vergangenen Wochenende in Portimão widerfahren ist, kann man als GAU, als größten anzunehmenden Unfall, bezeichnen.

Denn nach Most führte Aushängeschild Inigo Iglesias die Gesamtwertung der umkämpften Nachwuchsserie mit 19 Punkten vor Aldi Mahendra (Yamaha) und 23 Punkten vor Loris Veneman (Kawasaki) recht deutlich an. Doch in Portugal schrieb der Spanier zwei Nuller und liegt als WM-Zweiter zehn Punkte hinter Veneman.

Im ersten Lauf kämpfte Iglesias um den Sieg und ging als Führender in die letzte Runde, doch nach einem Kontakt mit einem Gegner stürzte er. Das Sonntagsrennen endete für den 22-Jährigen bereits in der zweiten Runde mit einem Defekt. Einziger Lichtblick war der zweite Platz von Svoboda-Ersatz Carter Thompson am Samstag.

«In jeder Saison gibt es ein Wochenende, an dem die Dinge einfach nicht so laufen, wie man es sich wünscht. Dies war eindeutig eines dieser Wochenenden, besonders Rennen 2», stöhnte Vennegoor. «Aber wenn man dann trotzdem mit einem Podium nach Hause fährt, ist das alles relativ. Außerdem hat Inigo immer noch eine Chance auf den Weltmeistertitel, es wird also zweifellos sehr interessante Rennen geben in diesem Jahr!»

In der Supersport-WM 300 stehen noch die Rennwochenenden in Magny-Cours, Aragon und Jerez aus – also zwei Heimrennen für Iglesias.