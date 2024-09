Aragon, Lauf 1: Kawasaki-Sieg bei Fotofinish

Im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Aragon holte sich Lokalmatador Inigo Iglesias (Kawasaki) den Sieg. Kove-Pilot Julio Garcia und WM-Leader Loris Veneman (Kawasaki) auf dem Podium. KTM in den Top-10.

In der Superpole am Freitag fuhr Loris Veneman nach einem Sturz nervenstark Bestzeit, neben dem Kawasaki-Piloten das indonesische Bruderpaar Aldi Mahendra und Galang Hendra Pratama (beide Yamaha). Veneman und Mahendra sind der Zweite und Erste der Gesamtwertung, zwischen ihnen sowie Inigo Iglesias (Kawasaki) auf Startplatz 9 wird der diesjährige Titel realistisch entschieden.

Der aufstrebende chinesische Hersteller Kove sicherte sich mit Julio und Marc Garcia (nicht verwandt) die Startplätze 5 und 6. Bester KTM-Pilot der Startaufstellung war Jeffrey Buis als 13.; abgeschlagen auf der 31. Position der Sachse Phillip Tonn.

Der Start erfolgte um 12:45 Uhr bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Das Rennen über elf Runden verlief typisch für die umkämpfte Serie mit vielen Überholmanövern und Führungswechseln. Auf der langen Geraden schob sich das Feld durch Windschatten immer wieder zusammen.

Mit einer starken ersten Runde war Buis von Beginn an vorn dabei, so wie auch Veneman, Mahendra und Iglesias, aber es gab viele Anwärter auf den Sieg – zwei Runden vor dem Ende bestand die Spitzengruppe aus elf Piloten!

Vorn spitzte sich das Rennen immer mehr zu, die Ellbogen wurden ausgefahren. Im Sprint zur Ziellinie sicherte sich Iglesias den Sieg und verwies Kove-Pilot Julio Garcia um 0,010 sec auf Platz 2. Als Dritter auf dem Podium büßte Veneman 0,041 sec ein.

Weil Mahendra Vierter wurde, schob sich die Gesamtwertung enger zusammen. Es ist klar, dass die Titelentscheidung erst beim Finale in Jerez fallen wird.

Buis hatte ab Rennmitte Probleme, den Speed der Spitze mitzugehen und fiel in die zweite Gruppe zurück und wurde Achter. Tonn kreuzte mit Anschluss bis Platz 16 als 19. die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Veneman vor Pratama und Mogeda in die erste Kurve. Mahendra nur Sechster. Buis auf Platz 10.



Runde 1: Julio Garcia führt vor Veneman und Pratama. Buis Siebter.



Runde 2: Marc Garcia muss zwei Long-Lap absolvieren und fällt aus der Spitzengruppe heraus. Die Top-10 innerhalb einer Sekunde. Schnellste Runde fährt der Torres auf Platz 11 in 2:06,724 min.



Runde 3: Buis führt vor Mahendra und Iglesias. Osuna (13.) in 2:06,416 min der Schnellste. Tonn auf 21.



Runde 4: Veneman hat die Führung übernommen, aber Mahendra, Iglesias und Buis halten mit.



Runde 5: Jeder der potenziellen Titelkandidaten führte das Rennen an. In jeder Kurve und auf jeder Geraden ändern sich die Positionen. Tonn auf 19.



Runde 6: Alle vier Marken sind mit mindestens einem Piloten in den Top-7 vertreten.



Runde 7: Die Führung hat sich Salvador-Ersatz Torres Dominguez geschnappt. Buis auf Platz 12 zurückgefallen. Manso (9.) in 2:06,396 min.



Runde 8: Die WM-Rivalen sind weiter vorn dabei, Buis mit 1,6 sec auf Platz 12. Tonn kämpft in der Verfolgergruppe um Platz 17.



Runde 9: Es geht drunter und drüber, Carter Thompson führt.



Runde 10: Vorn die Kawasaki-Piloten Thompson und Iglesias. Mahendra bringt sich in Position.



Letzte Runde: Iglesias gewinnt vor Garcia, Veneman, Pratama und Mahendra. Tonn auf 19.