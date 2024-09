Aragon: Loris Veneman (Kawasaki) nach Sturz auf Pole

Die Supersport-WM 300 geht in Aragon in ihre vorletzte Runde. Die Superpole entschied Loris Veneman für sich, obwohl der Niederländer bei einem Sturz seine Kawasaki arg demolierte. KTM abgeschlagen.

Der Zeitplan der seriennahen Weltmeisterschaft sieht in diesem Jahr für die Supersport-WM 300 nur noch ein freies Training vor. In der 20-minütigen Vormittagssession gaben mit Loris Veneman (Kawasaki) und Aldi Mahendra (Yamaha) der Gesamtzweite und der WM-Leader den Ton an. Die Rundenzeiten an der Spitze waren auf einem hohen Niveau. In 2:06,289 min war der Niederländer nur 0,026 sec langsamer als der zwei Jahre alte Rundenrekord von Marc Garcia (Yamaha).

Weit vorn platziert auch die chinesische Kove mit Julio Garcia auf Platz 3. Die beste KTM stellte überraschend nicht Weltmeister Jeffrey Buis, sondern dessen Freudenberg-Teamkollege Phillip Tonn auf die elfte Position.

Am Freitagnachmittag folgte um 14:10 Uhr die Superpole. Das 25-minütige Qualifying fand bei angenehmen 26 Grad Celsius und trockener Piste statt. Die Top-2 der Gesamtwertung standen auch zu Beginn der Session im Fokus: Für die erste ansprechende Zeit sorgte Mahendra – für den ersten Sturz Veneman! Während der Malaysier in 2:07,355 min die Zeitenliste anführte, brachte der Niederländer seine stark beschädigte Kawasaki zurück an die Box.

Bei Halbzeit lag Kove-Pilot Julio Garcia in 2:07,297 min auf der ersten Position, gefolgt von Mahendra und Carter Thompson (Kawasaki). Buis lag mit 0,9 sec Rückstand auf Platz 6. Acht Minuten vor dem Ende griff auch Veneman wieder in die Superpole ein – das reichte für bis zu drei fliegende Runden.

Mehrere Stürze und gelbe Flaggen in der Schlussphase machten so manchen Versuch zunichte, doch Veneman gelang in 2:07,358 min auf Anhieb die drittbeste Zeit. Auf seiner zweiten Runde brannte der Teenager in 2:06,300 min eine überragende Zeit in den Asphalt. Der Kawasaki-Pilot führte eine Minute vor dem Ende um 0,6 sec!

Dabei blieb es: Veneman sicherte sich nervenstark die Pole-Position. Die erste Startreihe komplettieren die schnellen Brüder Aldi Mahendra und Galang Hendra Pratama.

Bester Kove-Pilot blieb Julio Garcia als Fünfter. Auf Platz 13 belegte KTM-Aushängeschild Buis nur eine Position in der fünften Reihe. Phillip Tonn qualifizierte sich abgeschlagen auf Platz 31.