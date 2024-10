Jerez, Lauf 2: Erster Kove-Sieg, Mahendra Champion

Im zweiten Lauf der Supersport-WM 300 in Jerez holte Julio Garcia den ersten Sieg für den chinesischen Hersteller Kove. Mit Platz 6 gewann Aldi Mahendra (Yamaha) die Weltmeisterschaft.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen wird seit diesem Jahr nach einem neuen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählte, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 das Ergebnis der Superpole. Damit soll ein ähnliches Ergebnis erreicht werden wie mit dem Superpole-Race der Superbike-Kategorie, wenn die besten neun die ersten drei Startreihen für das zweite Rennen einnehmen.

Aus der ersten Reihe startete mit Mirko Gennai (Kawasaki) Antonio Torres (Kawasaki) und Jeffrey Buis (KTM) keiner der beiden WM-Kandidaten. Aldi Mahendra (Yamaha) ging als Fünfter in das letzte Saisonrennen, Loris Veneman (Kawasaki) als Elfter. Der Indonesier benötigt nur drei Punkte, um die 300er-WM für sich zu entscheiden.

In der Nachwuchsserie ist die Startposition aber nicht so entscheidend wie in den leistungsstärkeren Rennklassen und die stärksten Piloten sortierten sich schnell in der vorderen Gruppe ein. Typisch für die Rennen der Nachwuchsserie bildete sich an der Spitze eine große Gruppe, in der sich Positionen ständig änderten. Nach vier Runden trennten die Top-11 lediglich 1 sec und der Ausgang war völlig offen.

Viele Piloten führten das Rennen zeitweise an, unter anderem David Salvador (Yamaha), Julio Garcia (Kove), Buis, Torres und Veneman. Mahendra hielt sich die meiste Zeit zurück und versuchte, das Risiko bestmöglich zu vermeiden.

Weil Jeffrey Buis einen Frühstart absolvierte, erhielt der Weltmeister aber eine doppelte Long-Lap-Strafe. Der KTM-Pilot fiel dadurch zeitweise auf Position 22 zurück, arbeitete sich bis zur letzten Runde aber wieder in die Top-12 zurück.

In der Schlussphase wurde es turbulent. Julio Garcia, der am Samstag den Sieg knapp verpasst hatte, holte mit 0,028 sec Vorsprung auf Gaststarter Torres den ersten Sieg von Kove. Als Dritter bestätigte Marc Garcia die starke Performance des chinesischen Motorrads.

Mit Veneman auf Platz 5 und Mahendra als Sechster krönte sich der Indonesier zum Weltmeister der Nachwuchsserie.

Als bester KTM-Pilot beeindruckte Jeffrey Buis auf Platz 10 mit nur 0,8 sec Rückstand auf den Sieger. Der Sachse Phillip Tonn wurde 14.

So lief das Rennen:

Start: Torres vor Gennai und Buis in die erste Kurve. Mahendra Sechster, Veneman Neunter.



Runde 1: Torres führt vor Buis und Julio Garcia. Veneman bereits Vierter, Mahendra auf 6. Tonn auf 16. Buis erhält für Frühstart zwei Long-Lap-Penalty.



Runde 2: David Salvador hat die Führung übernommen. Buis fällt nach der ersten Long-Lap auf Platz 16 zurück. Ercolani auf Platz 20 fährt in 1:52,033 min die schnellste Runde.



Runde 3: Gennai (6.) fährt eine 1:51,846 min. Buis nach der zweiten langen Runde auf Platz 22 mit 4,7 sec Rückstand auf den Führenden. Tonn auf 15.



Runde 4: Veneman führte erstmals das Rennen an, aber die Top-11 fahren innerhalb einer Sekunde. Buis (21.) hat schon eine Sekunde aufgeholt.



Runde 5: Salvador führt vor Veneman und Torres. Mahendra 5. Sturz Carter Thompson.



Runde 6: Die Rundenzeiten sind mit 1:53 min vergleichsweise langsam, weshalb die vordere Gruppe immer größer wird. Die Top-16 fahren innerhalb 2,4 sec.



Runde 7: Veneman führt, Mahendra Fünfter. Sturz Gennai.



Runde 8: Die Top-12 innerhalb einer Sekunde.



Runde 9: Veneman führt, Mahendra Neunter. Buis auf 14 nur noch 2,8 sec hinter der Spitze.



Runde 10: Veneman auf Podiumskurs, Mahendra Siebter. Buis auf Platz 12.



Letzte Runde: Julio Garcia (Kove) gewinnt vor Torres und Marc Garcia. Mahendra mit Platz 6 Weltmeister