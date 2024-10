Jerez, Lauf 1: Debüt-Sieg von David Salvador (Yamaha)

Im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Jerez holte sich David Salvador (Yamaha) den ersten Sieg in der Nachwuchsserie. WM-Leader Aldi Mahendra (Yamaha) hat als Dritter die Hand am Titel. KTM ging leer aus.

In der Superpole am Freitag fuhr Carter Thompson (Kawasaki) Bestzeit. Neben dem Australier brachte sich der WM-Zweite Loris Veneman (Kawasaki) in eine gute Ausgangsposition für das Finale. WM-Leader Aldi Mahendra (Yamaha) ging als Vierter ins Rennen. Inigo Iglesias (Kawasaki), der als Gesamtdritter noch Außenseiterchancen auf den Titelgewinn hatte, stürzte im Warm-up und bekam Startverbot.

Der Start erfolgte um 12:45 Uhr bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Das Rennen über elf Runden verlief typisch für die umkämpfte Serie mit vielen Überholmanövern und Führungswechseln. Selbst auf den vergleichsweise kurzen Geraden auf dem Circuito de Jerez schob sich das Feld durch Windschatten immer wieder zusammen.

Nach fünf von elf Runden lag Mahendra auf einem Podiumsplatz, Veneman hatte aber Mühe und lag nur auf der neunten Position – aber die Top-12 fuhren innerhalb von zwei Sekunden! Mittendrin im Kampf um den Sieg auch KTM-Aushängeschild Jeffrey Buis. Teamkollege Phillip Tonn war bereits in Runde 2 gestürzt.

Vorn spitzte sich das Rennen immer mehr zu, die Ellbogen wurden ausgefahren. Zwei Runde vor dem Ende kam Buis von der Strecke ab und fiel hoffnungslos zurück – der zweifache 300er-Weltmeister kreuzte als 18. Ziellinie.

In die letzte Runde gingen vier Piloten mit einem kleinen Vorsprung, aber Antonio Torres verbremste sich, wodurch David Salvador (Yamaha) und Julio Garcia (Kove) in den letzten Kurven allein um den Sieg kämpften. Mit nur 0,003 sec Vorsprung holte der Yamaha-Pilot seinen ersten Sieg in der 300er-WM und Kove verpasste den ersten Sieg so knapp wie nie zuvor.

In der turbulenten Schlussphase behielt Mahendra einen kühlen Kopf und sicherte sich Platz 3 auf dem Podium. Mit Veneman auf Platz 6 fällt die WM-Entscheidung am Sonntag im zweiten Lauf. Der Indonesier hat 22 Punkte Vorpsrung auf den Niederländer.

So lief das Rennen:

Start: Thompson vor Veneman und Mahendra in die erste Kurve. Buis auf 11, dahinter Tonn.



Runde 1: Osuna stürzt aus der Spitzengruppe. David Salvador (Yamaha) führt vor Veneman, Marc Garcia (Kove) und Mahendra.



Runde 2: Zwei Kove führen. Gennai rattert durch den Kies, Sturz Mounsey, später rutscht auch Tonn aus. Julio Garcia (Kove) in 1:52,698 min mit der schnellsten Runde.



Runde 3: Die Top-12 innerhalb zwei Sekunden. Buis vor auf Platz 4!



Runde 4: Buis auf der Linie 0,001 sec vor Salvador und Mahendra. Die WM-Rivalen Mahendra und Veneman auf den Plätzen 3 und 9.



Runde 5: Buis weiter in der Spitzengruppe, Veneman eine Sekunde zurück Achter. Sturz Calatayud.



Runde 6: Die Top-11 in den 1,6 sec. Mahendra 5., Veneman 9.



Runde 7: Antonio Torres 0,3 sec vor Garcia und Salvador. Mahendra ist das gesamte Rennen in den Top-5.



Runde 8: Torres weiter vorn, dann Salvador, Thompson und Garcia. Mahendra und Veneman jetzt hintereinander auf 6 und 7.



Runde 9: Salvador führt. Veneman Fünfter, Mahendra Siebter. Sturz Buis.



Runde 10: Salvador, Thompson, Torres und Garcia mit kleinem Vorsprung.



Letzte Runde: Salvador gewinnt vor Julio Garcia und Mahendra. Veneman wird Fünfter.