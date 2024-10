Jerez: Carter Thompson (Kawasaki) nach Sturz auf Pole

Die Superpole-Session der Supersport-WM 300 in Jerez entschied nach Sturz Kawasaki-Pilot Carter Thompson für sich. Die WM-Favoriten Aldi Mahendra und Loris Veneman auf den Positionen 4 und 2.

Der Zeitplan der seriennahen Weltmeisterschaft sieht in diesem Jahr für die Supersport-WM 300 nur noch ein freies Training vor. In der 25-minütigen Vormittagssession gab Carter Thompson (Kawasaki) in 1:52,067 min den Takt vor. Damit war der Australier bereits schneller als der Pole-Rekord von Victor Steeman aus dem Jahr 2019 in 1:52,199 min. Bereits der zweitplatzierte WM-Leader Aldi Mahendra (Yamaha) büßte fast 0,4 sec ein.

Am Freitagnachmittag folgte mit leichter Verzögerung um 14:15 Uhr die Superpole. Das 25-minütige Qualifying fand bei angenehmen 24 Grad Celsius und trockener Piste statt. Für die erste ansprechende Zeit sorgte Loris Veneman (Kawasaki) in 1:52,192 min.

Die Rundenzeiten wurden immer schneller. Nach zehn Minuten lag Jose Osuna (Kawasaki) in 1:52,073 min vorn. Einen heftigen Sturz fabrizierte zeitgleich Roberto Fernandez, der Yamaha-Pilot blieb aber unverletzt.

Bei Halbzeit legten die meisten Piloten einen Boxenstopp ein. Die KTM-Piloten Jeffrey Buis und Phillip Tonn belegten zu diesem Zeitpunkt die Plätze 14 und 16.

Ein Sturz von Thompson bei noch acht Minuten sorgte für gelbe Flaggen. Sein rutschendes Motorrad räumte Raffaele Tragni (Yamaha) ab, der auf der Außenseite bummelte. Die Trümmer wurden von den Streckenposten schnell beseitigt.

Bei noch sechs Minuten Mahendra lag bereits um 0,3 sec vorn, lief dann aber auf einen Pulk auf und musste abdrehen. Auf der nächsten Runde fuhr der Indonesier in 1:52,075 min auf Platz 2.

Thompson hatte seine Kawasaki wieder aufgerappelt und brannte in 1:51,999 min auf Pole. Der WM-Zweite Veneman sicherte sich Startplatz, Dritter Osuna. Mahendra holte Startplatz 4 heraus.

Als 14. wurde Phillip Tonn bester KTM-Pilot. Für Aushängeschild Jeffrey Buis geht das erste Rennen am Samstag von Platz 16 los.