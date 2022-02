Jett Lawrence (HRC) dominiert Saisonauftakt

Mit einem ungefährdeten Sieg gewann der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence den Auftakt der US Ostküstenmeisterschaften in Minneapolis (Minnesota) vor Austin Forkner und Cameron Mc Adoo (beide Kawasaki).

Saisonauftakt der US Ostküstenmeisterschaften in Minneapolis (Minnesota):Kawasaki-Werksfahrer Austin Forkner gewann den Holeshot zum Finale, doch der 18-jährige australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence ließ sich nicht zweimal bitten und nutzte die erste sich bietende Gelegenheit, um die Führung zu übernehmen und das Rennen von der Spitze aus zu kontrollieren.

Der australische Youngster zog elegant und spielerisch seine Runden und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 5,3 Sekunden vor Austin Forkner und Cameron McAdoo (beide Kawasaki).

Mitchell Oldenburg konnte nicht in den Vorlauf starten, weil seine Honda am Vorstart ihren Dienst verweigerte. Die Mechaniker wechselten in nur wenigen Minuten den Motor, so dass Oldenburg am Last Chance Qualifying teilnehmen konnte. Doch von einer schlechtesten Startposition aus standen die Chancen auf einen Finaleinzug schlecht. Oldenburg startete auf P17 aus ins Rennen, fuhr bis auf P6 nach vorne, verpasste damit aber trotzdem den Finaleinzug der Top-4.

KTM-Werksfahrer Maximus Vohland musste das Rennen aufgeben. Er hadert noch immer mit seiner Schulterverletzung. Brian Hsu stand in Minneapolis nicht am Start, da ebenfalls noch an einer einer Trainingsverletzung laboriert.

Ergebnis 250E Minneapolis:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Austin Forkner (USA), Kawasaki

3. Cameron Mcadoo (USA), Kawasaki

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

6. Pierce Brown (USA), GASGAS

7. Stilez Robertson (USA), Husqvarna

8. Enzo Lopez (USA), Yamaha

9. Levi Kitchen (USA), Yamaha

10. Phil Nicoletti (USA), Yamaha

Tabellenstand 250East nach Runde 1:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 26

2. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 23, (-3)

3. Cameron Mcadoo (USA), Kawasaki,21, (-5)

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 19, (-7)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 18, (-8)

6. Pierce Brown (USA), GASGAS, 17, (-9)

7. Stilez Robertson (USA), Husqvarna, 16, (-10)

8. Enzo Lopez (USA), Yamaha, 15, (-11)

9. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 14, (-12)

10. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 13, (-13)