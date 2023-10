Sébastien Ogier peilt «Heimsieg» in Passau an

Sébastien Ogier, dank Frau Andrea Kaiser Wahl-Bayer, mit Wohnsitz auch in der Schweiz, peilt bei der Zentral Europa Rallye den «Heimsieg» an und plant 2024 wieder ein Teilzeitprogramm.

Der achtmalige Rallye-Champion Sébastien Ogier glaubt, dass das Wetter bei der neuen Zentral Europa Rallye (26. – 29. Oktober), vorletzter Lauf zur Weltmeisterschaft (WRC), darüber entscheiden könnte, ob er dort siegen kann oder nicht. Ogier, der in Teilzeit für den titelgekrönten Hersteller Toyota Gazoo Racing fährt, hat in dieser Saison bisher drei seiner sechs Starts in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen.

Die Zentral Europa Rallye nächste Woche, ein brandneuer Termin für 2023, bietet dem gebürtigen Franzosen die Möglichkeit, neue Gebiete zu erobern. Doch die Chancen dafür hängen laut Ogier stark vom Wetter ab. Ogier startet im Toyota GR Yaris Rally1 als Fünfter und hofft auf trockene Bedingungen und eine möglichst saubere Straße bei der viertägigen Veranstaltung, die durch Deutschland, Österreich und die Tschechische Republik führt.

«Bei der Zentral Europa Rallye bin ich mir nicht so sicher», sagte Ogier, «da meine Ausgangsposition für diese Rallye möglicherweise nicht optimal ist. Es wird wahrscheinlich vom Wetter abhängen und wenn es trocken ist, können wir wahrscheinlich um die Spitzenposition kämpfen. Wenn es regnerischer wird, kann das nach ein paar Autos ziemlich herausfordernd sein. Ich beginne jede Rallye immer mit dem Ziel, so stark wie möglich zu sein, und wir werden sehen, was möglich ist. Es ist eine völlig neue Rallye und es ist schwer zu sagen, was einen erwartet, aber darum geht es bei der Rallye auch, sich an neue Situationen anpassen.»

Toyota hat seine Fahreraufstellung für 2024 noch nicht bestätigt, obwohl Ogier auf die Frage nach seinen Plänen angab, dass er gerne auf Teilzeitbasis mit dem Team weitermachen würde. «Wenn ich so weitermachen kann, denke ich, dass es mir sehr gut passen könnte», gab er zu. «Das ist mehr oder weniger der Plan, und ich denke, es ist eine gute Situation sowohl für das Team als auch für mich. Ich kann immer noch gute Ergebnisse einfahren und es macht mir Spaß, daher sehe ich keinen Grund, nicht so weiterzumachen.»