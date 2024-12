Jetzt offiziell: Formaux neu bei Hyundai

Es war schon seit geraumer Zeit erwartet worden: In der kommenden Rallyeweltmeisterschaftssaison 2025 wird Adrien Fourmaux für das Hyundai-Team an den Start gehen.

Der Franzose und sein Co-Pilot Alexandre Coria werden Hyundai-Teamkollegen vom frisch gekürten Weltmeister Thierry Neuville und dem 2019-Champion Ott Tänak.

Der 29-jährige Fourmaux wird letztmals für das M-Sport-Team mit einem Ford an diesem Wochenende bei der Monza Rally in Italien an den Start gehen. Der Wechsel zum neuen Arbeitgeber erfolgt dann schon unmittelbar darauf. .

«Ich freue mich sehr, in der Saison 2025 für Hyundai Motorsport zu fahren», bekundete Fourmaux. «Es ist eine große Chance für mich und Alex. Als Fahrer will man immer wachsen und sich weiterentwickeln. Dies ist jetzt der richtige Schritt zur richtigen Zeit.

Hyundai hat seit Jahren eine starke Präsenz in der WRC. Ich bin stolz darauf in Zukunft ein Teil davon zu sein. Ich bin bereit, mein Bestes zu geben und zu sehen wohin uns diese Reise führt».

Die Entscheidung Fourmaux zu verpflichten wird bei Hyundai damit begründet in der kommende WRC-Saison mit einer stärkeren permanenten Mannschaft den Hersteller-Titel anzupeilen zu wollen.

Das weitere Engagement für die derzeitigen Hyundai-Pilotenr Esapekka Lappi, Dani Sordo und Andreas Mikkelsen werden aktuell evaluiert.

Cyril Abiteboul, Präsident und Teamchef von Hyundai Motorsport, meint dazu: «Unser gemeinsamer Ansatz für ein drittes Auto im Jahr 2024 hat es uns ermöglicht eines der stärksten Jahre des Teams in der WRC abzuliefern. Ich möchte Esapekka, Dani und Andreas aufrichtig für ihren großen Beitrag dazu danken. Für die erneuten Herausforderungen im nächsten Jahr werden Beständigkeit und Stabilität in allen drei Autos entscheidend sein. Wir freuen uns daher sehr Adrien und Alexandre nach ihrer unglaublichen Saison 2024 als Teil unseres Teams berüßen zu können».

«Adrien hat nicht nur mit den Ergebnissen beindruckt, die er in dieser Saison erzielt hat, sondern darüber hinaus auch mit seiner Denkweise und Einstellung. Wir glauben, dass unser Team mit Thierry, Ott und Adrien im Jahr 2025 eine beeindruckende Kraft auf den Rallyebühnen der Welt sein wird», ergänzte Abiteboul.