Toyota stellt sich für 2025 auf

Elfyn Evans, Sebastian Ogier, Takamoto Katsuta: Gemeinsam in Japan den Herstellertitel zementiert

Toyota hat seine Mannschaft für die kommende WRC-Saison bekannt gegeben. Rovanperä fährt wieder Vollzeit. Rallye-Legende Juha Kankkunen wird stellvertretender Teamchef.

Nach dem WRC-Finale in Japan hat Toyota sein Team für die kommende Saison bekannt gegeben. Der zweimalige Weltmeister Kalle Rovanperä wird als Fahrer für die gesamte Saison wieder zurückkehren.

In diesem Jahr nahm Rovanperä an etwa der Hälfte der Rallyes teil. Nun strebt der Finne im kommenden Jahr seinen nächsten Weltmeistertitel mit dem Start bei allen WRC-Veranstaltungen an. Co-Pilot wird Jonne Halttunen sein.

Elfyn Evans und Takamoto Katsuta werden ebenfalls als Vollzeitfahrer an allen Veranstaltungen der kommenden Saison teilnehmen. Evans war in diesem Jahr der beste Toyota-Fahrer und sicherte sich den zweiten Platz in der Weltmeisterschaft. Katsuta belegte den sechsten Platz.

Die Ankündigung von Toyota enthielt zudem eine Überraschung: Sami Pajari wird die komplette Saison in einem Toyota Rally1 in der Königsklasse der Rallye-Weltmeisterschaft bestreiten. Erst am vergangenen Wochenende hatte Pajari mit dem Rally2-Auto von Toyota den WRC2-Titel errungen.

In diesem Jahr fuhr Pajari erstmals mit Toyotas Rally1-Autos mit Starts in Finnland, Chile und Mitteleuropa. Sein bestes Ergebnis war ein vierter Platz bei seiner Heimrallye in Finnland gewesen.

Mit Pajaris Vertrag wird Toyota in der nächsten Saison bis zu vier Rally1-Autos bei jeder WRC-Veranstaltung einsetzen.Zudem wird Sébastien Ogier auch im nächsten Jahr als Teilzeitfahrer am Start sein. Vor dieser Saison war ursprünglich erwartet worden, dass der Franzose nur bei etwa der Hälfte der Rallyes antreten würde. Schließlich wurden es dann sogar zehn Starts..

In diesem Jahr verpasste Toyota zum ersten Mal seit der Saison 2018 die Fahrerweltmeisterschaft. Dafür gewann das japanische Team die Hersteller-WM. Das gelang mit einem knappen Vorsprung von drei Punkten vor Hyundai nach einem dramtischen WM-Finale.

Eine weitere wichtige Verpflichtung: Der ehemalige Rallye-Weltmeister Juha Kankkunen wird in der nächsten Saison für das Toyota-Team in hoher Funktion tätig sein. Er wird Teamchef Jari-Matti Latvala als Stellvertreter zur Seite stehen.

Latvala wird 2025 an der Historischen Rallye-Europameisterschaft als Fahrer teilnehmen, was seine Verfügbarkeit für WRC-Aufgaben vor Ort einschränkt. Bei Terminüberschneidungen wird Kankkunen nun die Rolle als Teamchef bei den WM-Läufen einnehmen.