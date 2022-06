24h Le Mans: Beide Toyota starten aus erster Reihe

Brendon Hartley fährt in der Hyperpole zur 90. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans die Bestzeit. Auch Kamui Kobayashi war stark unterwegs. Alpine knapp geschlagen. Doppel-Pole-Position auch für Corvette in der GTE Pro.

Das war spannend: Mit einer ganz schnellen Runde zu Ende der Hyperpole-Session sicherte Brendon Hartley seinem Arbeitgeber Toyota den ersten Startplatz für die 2022er Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans. Der Neuseeländer, der gemeinsam mit Sébastien Buemi und Ryo Hirakawa startet, umrundete den 13,626 Kilometer langen Kurs in 3:24,408 Minuten. Diese Zeit lag jedoch noch über der Pole-Zeit von 2021 als Kamui Kobayashi 3:23,900 Minuten erzielte.

Kurz vor Ende der Session hatte zunächst Nicolas Lapierre im Alpine A480 mit 3:24,850 Minuten das Klassement angeführt. Dann gingen die beiden Toyota jedoch nochmals mit frischen Reifen auf die Strecke und übertrumpften mit Fallen der schwarzweiß karierten Flagge die Zeit des Franzosen. Kobayashi, der im zweiten Toyota final auf 3:24,828 Minuten kam, musste sich somit seinem Teamkollegen Hartley geschlagen geben und muss zudem noch ein weiteres Jahr auf die fünfte Le-Mans-Pole seiner Karriere warten.

Die beiden Glickenhaus von Ryan Briscoe (3:25,841 Min.) und Olivier Pla (3:26,359 Min.) komplettierten die Top Fünf. In der LMP2-Klasse sicherte sich Robin Frijns mit 3:28,394 Minuten im Oreca 07 von WRT die Pole. In der GTE-Pro-Kategorie war Corvette nicht zu schlagen. Mit 3:49,985 Minuten fuhr Nick Tandy Startplatz eins vor Antonio Garcia (3:50,177 Min.) im Schwesterwagen heraus. In der GTE Am lag der Ferrari 488 GTE Evo von AF Corse mit Vincent Abril (3:52,594 Min.) ganz vorne.