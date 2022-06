24h Le Mans 2022: Weitere Stimmen zum WEC-Klassiker

Toyota gewinnt mit Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley die 24h Le Mans 2022. Die Teamkollegen kamen auf Platz zwei vor den beiden Glickenhaus. Das sagen die Protagonisten zum Renngeschehen an der Sarthe.

Die diesjährige Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans ist mit einem Doppelsieg von Toyota zu Ende gegangen. Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley setzten sich gegen ihre Teamkollegen Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López durch. Es ist der zweite Doppelsieg für den GR010 Hybrid im zweiten Jahr. In der GTE-Pro-Klasse war Porsche nicht zu schlagen. Hier nun weitere Stimmen zum großen Rennen in Le Mans.

Ryo Hirakawa - Sieger auf Toyota

«Es ist eine Ehre, sich der Liste der Legenden anzuschließen, die Le Mans gewonnen haben. Um ehrlich zu sein, kann ich es immer noch nicht glauben, dass mein Traum heute wahr geworden ist. Es war so lange ein so enges Rennen und wir hatten so einen tollen Kampf mit dem Auto #7. Vielen Dank an Sébastien und Brendon, die mir sehr geholfen haben, seit ich dem Team beigetreten bin. Es ist eine Ehre, im selben Auto wie sie zu fahren.»

Mike Conway - Platz zwei auf Toyota

«Ich glaube nicht, dass dieser Ort uns sehr mag - es gibt immer etwas. Ich weiß, dass wir letztes Jahr gewonnen haben, aber wir hatten hier einige schwierige Zeiten. Herzlichen Glückwunsch an unseren Teamkollegen in Auto Nr. 8, insbesondere an Ryo. Es beim ersten Versuch zu gewinnen, ist etwas anderes. Es ist immer ein Vergnügen, mit Kamui und José zusammenzuarbeiten. Wir haben alles für den Sieg in Le Mans gegeben, aber leider sind wir zu kurz gekommen. Aber es ist ein toller Doppelsieg für das Team und der fünfte Sieg in Folge für Toyota.»

Gianmaria Bruni - Sieger GTE Pro auf Porsche

«Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Ich habe mit Ferrari schon dreimal in Le Mans gewonnen. Nach meinem Wechsel stand ein Sieg mit Porsche ganz oben auf meiner Wunschliste. Zweimal bin ich als Zweiter denkbar knapp an diesem Ziel vorbeigeschrammt – heute ist es endlich soweit. Die Ära der GTE-Pro-Klasse geht für Porsche mit einem Sieg in Le Mans zu Ende. Besser kann es gar nicht sein.»

© Porsche Ueberflug mit Tricolore bei den 24h Le Mans 2022 © Toyota Toyota GR010 Hybrid zwischen den Blanken © Porsche Beide Werks-Porsche 911 RSR © Toyota Die beiden Toyota GR010 Hybrid fuehren das Feld an © LAT Lichtspiele beim Ferrari 488 GTE Evo von AF Corse © Porsche Der Porsche 911 RSR von Michael Fassbender © Ferrari Heck eines Ferrari 488 GTE Evo aus der GTE Am © LAT Der Oreca-LMP2 von Prema bei Nacht © Ferrari Aus der GTE Am: Der Ferrari von Spirit of Race Zurück Weiter

Richard Lietz - Sieger GTE Pro auf Porsche

«Le Mans hat sich seine Sieger ausgesucht – und diesmal waren wir an der Reihe. Wir waren zur Stelle als andere Autos in Probleme liefen. Ich denke, wir haben über 24 Stunden die wenigsten Fehler gemacht und deshalb verdient gewonnen. Ich war beim ersten Sieg eines Werks-RSR in Le Mans 2013 dabei und ebenso heute beim letzten Auftritt der GTE-Pro-Klasse in Le Mans. Das ist eine wunderschöne Geschichte.»

Laura Klauser, GM Sportwagen-Motorsport Manager - Doppelausfall für Corvette

«So wollten wir unser Rennen in Le Mans nicht enden lassen. Wir sind alle stolz auf das Engagement der Personen im Corvette Racing Team, uns die absolut beste Chance auf unseren neunten Klassensieg zu geben. Letztendlich sind wir alle stolz darauf, Teil der One-Team-Bemühungen von Corvette Racing zu sein. Wir sind froh, dass es Alexander (Sims - er hatten einen Crash, d. Red.) gut geht und dass der C8.R ihn beschützt hat. Unser Fokus liegt jetzt auf unseren beiden Saisoneinsätzen in der WEC und auch in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship.»